Diego Brancatelli sufrió un violento ataque en Corrientes: le tiraron un paquete de polenta

Después, Brancatelli grabó un mensaje, donde dio más datos de lo que sucedió en Goya. "La pasé muy bien y hubo una demostración de afecto increíble. Agradezco al pueblo correntino por haberme hecho vivir cosas tan hermosas que en ninguna otra provincia me sucedió", comenzó diciendo el periodista.

"Haciendo notas me tocó ir a un bar donde iba a tocar un músico reconocido y yo había publicado que iba a estar ahí a las 19.30, pese a que llegué un poco tarde. Cuando llego, había dos personas en la puerta y se me acercan riéndose, con buena onda, con actitud positiva. Pensé que era como me pasa siempre que me saludan o me piden foto”, añadió.

Finalmente, lo que parecía algo normal se convirtió en una situación alarmante. “Cuando me acerco, sacan un paquete de polenta, me pegan un golpe en el pecho, me tiran y me rompen el paquete de polenta en el pecho. Fue muy violento. Hacían todo tipo de insultos y amenazas al gobierno. También que yo era responsable en parte y cómplice de todo esto", sentenció.

diego brancatelli 3.jpg

La drástica decisión que tomó Diego Brancatelli con su supermercado

Diego Brancatelli apostó al rubro empresarial junto a su suegro, el padre de la periodista Cecilia Insigna, al abrir un supermercado en la localidad de Caseros, partido de Tres de Febrero, y contó que no le estaba yendo como esperaba.

“Abrimos un supermercado, para darle trabajo a la gente. Nos va mal. Sigue abierto y sostenemos el comercio para darle laburo a la gente, porque lo que queda a fin de mes no vale ni la pena", contó el periodista cuando estuvo invitado en LAM, América Tv.

En ese momento reconoció que de diez empleados que tenían pasó a cinco. "Hay otras cadenas alrededor que tienen más ofertas, compran en mayor cantidad y eso permite que tengan mayores beneficios", precisó el periodista.

Lo cierto es que tras pelearla un tiempo, el periodista contó que junto a su suegro decidieron bajar la persiana del supermercado Don Ahorro que tenían.

“Decidimos cerrarlo y encarar otros rumbos y proyectos. Pero para nada lo tomamos como algo negativo”, indicó Diego Brancatelli sobre su supermercado en diálogo con Infobae.

Y añadió: “Por suerte el local es nuestro y vamos a seguir apostando al trabajo”.