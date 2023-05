Diego Korol abandona el país y se va a vivir a España con su familia: los motivos

“Hay un par de cosas que a nivel laboral me gustan mucho. También está el lanzamiento del nuevo museo del fútbol Legends en Madrid, donde la idea es hacer contenidos de creatividad y por último sin abandonar el trabajo que yo hago aquí en Argentina junto a DirecTV, la tele y la radio. Seguramente desde España seguiré haciendo entrevistas para mostrar desde allá todo, sobre todo a nivel deportivo”, sumó.

Sobre la decisión de irse a probar suerte a Europa, aseguró que “la verdad es que fue una propuesta que me hicieron y lo aceptamos a nivel familiar, no me puedo quejar del laburo en Argentina ni del país, siempre tuve laburo y esto es más que nada una experiencia familiar que viene con laburo y son tres pilares que están muy buenos”.

“Nos vamos a Madrid el 15 de junio, no tenemos una fecha vuelta, la verdad. Es un proyecto, vamos a ver qué pasa. Argentina es nuestra casa, está bueno, siempre vivimos acá y nos ha ido bien y hemos vivido con una asombrosa normalidad, así que no tengo nada para decir en contra con respecto a mi decisión. Mi hijo está contento, él es muy futbolero, va a estar cerca de muchos de sus ídolos y como familia estamos conformes con la decisión, lo pensamos mucho y lo charlamos”, cerró Korol que partirá en breve junto a Romina Ricle, su esposa, y su hijo José.

Diego Korol cumplió su promesa y tuvo un gesto enorme con los vecinos de Lionel Scaloni en Pujato

La iniciativa surgió por una promesa que hizo el periodista Diego Korol cuando visitó en la previa del Mundial Qatar 2022 el pueblo donde nació Lionel Scaloni: si Argentina ganaba la Copa, conseguiría la pintura para remodelar la institución educativa donde se educó el DT de la Selección y a la que tanto ama.

Fueron muchos los famosos que se tiñeron el pelo de azul y blanco como el arquero de la Selección el “Dibu” Martínez tras ganar la Copa del Mundo. Sin embargo, hasta ahora -y desde que Lionel Messi levantó la Copa y alegró al país-, no se había conocido un acto solidario de esta envergadura y nivel de pasión por la Scaloneta.

El periodista Diego Korol cumplió con su promesa y consiguió junto al empresario Cristian Pugliese que la firma marplatense Valen Pinturas done los materiales para remodelar por completo la Escuela Nº 227 de Pujato (en Santa Fe), donde estudió el DT de la Selección Lionel Scaloni durante toda su infancia.

La promesa surgió en la previa del Mundial, cuando Korol viajó al pueblo donde nació Scaloni para contar su historia de vida y entrevistar a amigos, familiares y conocidos del DT de la Selección.

Fue cuando visitó la escuela donde estudió Scaloni durante su infancia, cuando le prometió a docentes y alumnos que, si Argentina salía campeón del mundo, él se encargaría de conseguir la pintura para restaurar la institución educativa.