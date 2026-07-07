El curioso detalle que notaron los fanáticos de Gran Hermano tras la eliminación de Nigro

Los comentarios continuaron multiplicándose a medida que avanzaba la noche. "Gran Hermano ni lo despidió", expresó otro seguidor del programa, mientras que un cuarto remató entre risas: "Ni Gran Hermano lo despidió, JAJAJAJ".

Qué dijo Gastón Trezeguet sobre Nigro en Gran Hermano

Gastón Trezeguet volvió a apuntar contra Nigro en el debate de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y esta vez fue lapidario. En plena discusión sobre la polémica placa “planta”, el panelista cuestionó con dureza la actitud del participante y sostuvo que nunca demostró compromiso real con el juego.

Durante la charla, Trezeguet repasó distintos momentos que, según su mirada, evidencian la falta de interés de Nigro por involucrarse en la competencia. "Hay algo que no puedo perdonar que es cuando a vos te dan actividad, esto mismo que señalaron en la comida de nominados, yo lo vi, Nigro no queriendo hacer las pruebas, diciendo: 'No, me toca a mí', como que todo le cansaba", señaló.

Pero sus críticas fueron más allá. El histórico exjugador se mostró todavía más tajante al recordar una declaración del participante que generó rechazo tanto dentro como fuera de la casa.

"Y no nos olvidemos, por favor, de que Nigro además de no jugar a nada y faltarle al respeto a estar ahí en Gran Hermano, dijo que Messi era una verga y que Argentina era una verga, solo por eso debería irse", sentenció Trezeguet, dejando en claro que, para él, Nigro no merece seguir en competencia.