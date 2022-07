Diego Topa sorprendió al criticar a Tini Stoessel por un particular motivo

El conductor hizo una reflexión sobre la crianza de los niños: "Para mí es un tema que está bueno hablarlo, porque el bullying está a flor de piel, y los más chiquititos sobre todo no saben que están haciendo bullying".

"A veces tienen reacciones que uno dice 'pero eso no lo ves en casa'… Y lo ven desde YouTube, o no sé. Hay que tener mucho cuidado", siguió.

Entonces, apuntó contra la flamante novia de Rodrigo de Paul: "A veces hay videos donde están bailando chicas o chicos, ponele canciones de Tini, ¡que son espectaculares!, pero los más chicos se empiezan a vestir de una manera que no sé si está bueno", agregó.

“Son muy sexualizados. No está bueno y lo noto", finalizó el conductor.

María Becerra bancó a Tini Stoessel tras la feroz crítica de Leo García

Tras la feroz crítica de Leo García a Tini Stoessel vía Twitter de hace unos días, quien se refirió a este tema y salió a bancar a la joven cantante fue María Becerra.

En una conferencia de prensa en Santiago del Estero, la artista que grabó el hit Miénteme con Tini, salió a cuestionar las palabras del ex participante de El hotel de los famosos para con su colega.

“Si no tenés talento, si no tenés disciplina, eso no se mantiene. Tini es la mejor persona que he conocido en la industria. Buena, generosa, dando la oportunidad a otros artistas, es talentosísima, canta, baila, compone y es dedicada con su trabajo como nadie. El éxito que tiene lo tiene completamente merecido”, sostuvo María Becerra.

Y añadió al respecto: “La gran mayoría de nosotros somos muy dedicados, componemos nuestras canciones y yo con 22 años puedo componer un hit mundial. No voy a aceptar que alguien venga y lo desvalorice porque habla de despecho. Si a él (Leo García) le molesta, que habla de despecho, que no la escuche”.

Y además bancó el contenido de su música y los mensajes que dejan en contraposición por lo expuesto por Leo García: “Hay canciones que hablan de cosas tremendas y por ahí andan. (...) Nosotros tenemos la responsabilidad de que somos gente que influimos muchísimo en jóvenes y adolescentes”.