Dieron a conocer el trabajo que Natalia Oreiro rechazó para no cruzarse con Pampita

"Resulta que Natalia Oreiro estaba cerrada por un equipo para hacer el homenaje", en el programa de Marcelo Tinelli próximo a debutar en el canal de Palermo comentó Ángel.

Y tras la explicación del periodista de que ese ritmo será uno de los pocos obligatorios, por lo que algunos participantes salieron a asegurarse figuras para que las acompañen, de Brito reveló que "había una pareja que ya tenía cerrada a Natalia Oreiro para hacerle un homenaje a Natalia bailando sus temas".

"Ese homenaje creo que no lo vamos a ver" deslizó entonces el conductor de LAM, al tiempo que hizo la salvedad: "Salvo que Natalia diga 'me importa todo un huevo y voy al Bailando y que me lo digan en la cara'".

La inesperada confesión de Pampita tras la polémica con Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro

Luego del revuelo por las declaraciones de Pampita en LAM (América), donde aseguró que existe una actriz con la cual no le gustaría trabajar por razones personales, la modelo habló en una nota para Socios del Espectáculo (El Trece) y se mostró arrepentida por la polémica que generaron sus dichos.

"No tuvo empatía de mujer a mujer", fueron las palabras de Carolina días atrás. Lo cierto es que al no revelar un nombre puntual, comenzaron rápidamente las especulaciones y todos señalaron a Natalia Oreiro por un supuesto affaire que habría tenido con Benjamín Vicuña, mientras el mismo aún salía con la modelo.

Tras estar en el foco de atención, al igual que Benjamín, Pampita decidió romper el silencio y confesó: “Me arrepentí porque no estoy en esa etapa de mi vida de estar en conflicto o de que se hable en lo programas de cosas del pasado, la verdad que no”.

“No era la idea, contesté una pregunta y me equivoqué. Yo conozco el medio y debería haber sabido que se iba a armar lío, pequé de inocente. Sirve de lección para no pisar el palito nunca más”, sentenció y reflexionó: “Estoy en otro momento de mi vida, estoy muy tranquila, trabajo un montón y mi vida personal, sentimental está en un buen momento y busqué mucho estar en esta posición. No quisiera volver al pasado”.

En ese sentido, se refirió a las declaraciones de su ex esposo, quién sostuvo que la modelo "tiene una vida más allá de él" y que él tampoco se puede hacer cargo de un enigmático y expresó: “Metí la pata, no tendría que haber dicho nada que genere especulaciones. No nombré a nadie, no se porque empezaron a sacar conclusiones”.

Finalmente, el cronista le preguntó puntualmente por Natalia Oreiro, y esquivando la pregunta Pampita afirmó: “No debería haber dicho nada, lo mejor es ser diplomático”.