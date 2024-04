Discusión y espontánea: Emma cayó en la trampa maestra de Coti en Gran Hermano

Embed

"Quiero hacer la espontánea", dijo el muchacho. “La espontánea está disponible y en tu caso se duplican los votos”, le informó el Big a Emma, quien dudó en realizarla. Lo cierto es que con fue exactamente lo que quería Coti y el cordobés entró en su juego.

“Yo iba a hacer la espontánea, hoy cuando toqué el timbre tuve un pequeño cruce con Emma. Pero no voy a hacer la espontánea ni la fulminante, que venga Emma y pregunte por la espontánea, que es lo que va a pasar, esperando saber que la hice yo”, expresó la correntina luego en su ingreso al confesionario.

Y argumentó sobre su estrategia: “Va a estar obligado a hacerla, no va a tener tiempo de pensar ni de charlar con Furia por sus votos. Va a terminar votando por lo que acaba de pasar y espero que esos votos sean para mí porque son dobles así que los desperdicie conmigo".

emma gran hermano.jpg

El inesperado ofrecimiento que los 'Bros' le hicieron a Coti Romero en Gran Hermano: "Período de prueba"

En Gran Hermano, Telefe, surgió una inesperada alianza que tiene un "período de prueba". Los 'Bros', grupo integrado por Martín Ku, Bautista Mascia y Nicolás Grosman le pidieron a Coti Romero de unirse a su juego.

“Lo hablamos y llegamos a un acuerdo. Te podemos proponer que juguemos juntos, pero viste lo de la confianza, que vos no confiás en nosotros y a nosotros nos cuesta confiar en vos, entonces la única forma que vemos es como un período de prueba de dos semanas porque la confianza se construye”, le dijo Martín a la correntina durante una conversación en el patio.

Y agregó: “De nuestra parte te aseguramos no nominarte”. “¿Y si quedo en placa me salvan?”, le preguntó la rubia sin vueltas al 'Chino'. “Sí, porque jugamos con vos”, le contestó.

Más tarde, Coti -ni lerda ni perezosa- le habló a las cámaras y disparó, dejando en claro que no le interesa jugar con todos los 'Bros': “Que se vaya cualquiera, me chupa un...”.

“Yo no quiero jugar con Nico, no porque tenga algo en contra de él, sino porque se rehúsa a jugar, pero por ahora no puedo hacer nada porque es parte del grupo. Bauti es muy inteligente, así que quiero que juegue más, y si no me sirve, bueno…”, lanzó Romero.