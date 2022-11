Distinguen a Florencia Raggi en Punta del Este 

Norma Aleandro galardonada con el premio como mejor Actriz, por la película “El secreto de Maró” (Argentina, 2021) bajo la dirección de Alejandro Magnone, película que recibió además, el ¨Premio del Público al mejor Largometraje de Ficción¨.

Florencia Raggi estuvo acompañada para recibir esta distinción, por su marido el periodista y comunicador Nicolás Repetto. Raggi comentó: ¨Volver a verla después de que la hicimos y que se estrenó el año pasado, me encantó. Me gustó más que la otra vez. A Norma (Aleandro), la adoro, la admiro muchísimo y esto también porque era la primera vez que filmábamos juntas. Las escenas con ella fueron de un disfrute, de un deleite, y un aprendizaje. La película hay que verla porque es una clase magistral para los actores¨.

florencia raggi (2).jpg

¨Alejandro Magnone, que escribió el guión, tuvo la sutileza de escribir un guión que parte de una historia tan terrible como el genocidio Armenio, sin mostrar ninguna escena fuerte, ningún golpe bajo, casi que nadie llora, y todos lloramos por lo tierna, dulce y amorosa que es¨, sumó la actriz.

¨Florencia fue homenajeada y distinguida en esta edición de Latín Uy, por su actuación y permitirnos disfrutar juntos, de esta bellísima película, que además fue la más votada por el público¨, resaltó el organizador del festival, Fernando Goldsman.

Embed

Florencia Raggi habló del vínculo con los hijos de Juana Repetto

Florencia Raggi brindó una entrevista y sorprendió al hablar del vínculo que tiene con los hijos de Juana Repetto -Toribio y Belisario-, los dos niños de la hija mayor de Nicolás Repetto.

"Me encanta (el abuelazgo). A Toribio y a Belisario (los hijos de Juana Repetto) los adoro, pero la verdad es que yo no me siento abuela, no tengo un vínculo de abuela", se sinceró la actriz en charla para el sitio Teleshow.

-Florencia Raggi- Nicolás Repetto-

Y destacó al respecto: "El amor está, pero no tengo ni una cotidianeidad. Jugamos más al rol de abuela pero no soy la abuela y no sé si tengo que ponerme ese mote. La cosa son los vínculos verdaderos, lo que uno siente, lo que da y lo que recibe".

Sobre la maternidad, Florencia Raggi, madre de Renata y Francisco, comentó: "No me imagino habiendo pasado esta vida sin la maternidad. Para mí es sumamente fundante en mi persona, en lo que yo siento como potente en la vida, como razón de vivir. Eso me ha pasado desde que tuve a mis hijos y me sigue pasando con sus diferencias. Ahora estoy atravesando el nido vacío, ¡wow!, que tiene sus cosas, pero con la alegría del vínculo que tenemos que se va transformando en otra cosa".

Florencia Raggi.jpg

Y acerca su larga relación con Nicolás Repetto (más de 25 años juntos) y el feminismo, la actriz sostuvo: "Nico respeta, y yo no podría estar con un hombre que no sintiera eso por mí. Con lo cocorita que soy, no hubiéramos subsistido. Lo que sí a veces pasa es que mi hija me dice: 'Mamá, no tenés que decir esto'. Hay cosas a las que tenemos que ir adaptándonos, entender que hay palabras que pueden herir y se pueden decir de otra manera".