Divas Play: Luego de algunos días de ausencia, Silvina Escudero compartió una foto muy picante

"Viernes a la noche en D I V A S. Link en mi bio", escribió Silvina junto a los emojis de fuego. En la imagen se la puede ver a la morocha sentada con un top sin hombros de color blanco y apenas transparente con un culotte del mismo tono.

Silvina Escudero

Silvina Escudero anunció su casamiento con su novio Federico

Silvina Escudero recibió una romántica propuesta de casamiento de parte novio Federico cuando ella estaba de vacaciones en Europa y él la sorprendió en el viaje.

"Nos casamos ya, el mes que viene (agosto)", había dicho hace un par de semanas en el programa de Mariano Iúdica La noche del domingo, que se emite por América TV.

"Se cruzó el mundo para hacerme la propuesta. Pero él sabía lo importante que era ese viaje para mí. Y, cuando terminó todo esto y yo acepté, me dijo: ‘Me voy porque yo no quería robarte de tu amiga’. Así que me quedé dos noches con él y se volvió a Buenos Aires", detalló