Dos estrellas de nivel internacional se sumaron al nuevo formato de Marcelo Tinelli

Para sorpresa de las angelitas, Ángel anunció otra figura internacional que también estará en el jurado de Canta Conmigo Ahora. "El Puma Rodríguez está confirmado", precisó el conductor de LAM.

¿Cómo es Canta Conmigo Ahora, el nuevo formato de Marcelo Tinelli?

Canta Conmigo Ahora, el nuevo formato de Marcelo Tinelli, está basando en ciclo de la BBC, que se llama All Together Now.

Es un certamen de talentos, donde hay 100 personas en el jurado, entre influencers, mediáticos y figuras consagradas.

Para votar a favor de un participante, los integrantes del jurado solo tiene que levantarse de sus asientos. En ese momento, se enciende una luz y el concursante gana un punto. Cuanto más apoyo recibe, más alto será le puntaje para clasificar y competir con otros aspirantes.