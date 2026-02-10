El video con la odisea de Majo Favarón al visitar a Aníbal Lotocki en la cárcel: "Miedo"

Embed

En cuanto a la situación judicial de su pareja, explicó: "Aníbal no está cumpliendo condena, está apelado en la Corte Suprema. Él está preso por la causa de Cristian Zárate donde hay seis imputados, esperemos que en el juicio en abril yo creo que tienen que ser absueltos todos. Todos los médicos presentes hicieron lo que por protocolo médico tenían que hacer. Más de 70 famosos se operaron con Aníbal, algunos se fueron sin pagar, se olvidaron".

Sobre el presente de Aníbal Lotocki en la cárcel, Majo Favarón comentó cómo pasa los días: "Hoy hay un Aníbal mucho más sabio, entero y con una tranquilidad asombrosa, él no es el responsable. Está estudiando sociología, filosofía e inglés".

Y se sinceró sobre cómo los sentimientos y procedimientos cada vez que lo visita en el penal: "Tengo miedo al llegar y al salir. Es toda una odisea mantenerse con vida y sano, no pelearse con nadie. Es un lugar horrible donde aprendí muchos códigos. Aníbal está bien, mucho más entero que yo. Yo no me doy vuelta a verlo de nuevo, ese el momento más duro de todo esto", cerró.

Qué dijo Majo Favarón sobre la muerte de Silvina Luna

María José Favarón se refirió a la muerte de la actriz Silvina Luna ocurrida el 31 de agosto de 2023 a los 43 años después de pasar por varias complicaciones de salud por una intervención estética en la clínica de Aníbal Lotocki.

"Silvina era una hermosa mujer, muy querida. Yo también quiero que se haga Justicia, ojalá hagan Justicia de verdad”, dijo la pareja del cirujano en su visita al programa de Moria Casán.

“¿Qué le puso? Por que dicen que tenía todo eso en el cuerpo”, quiso saber la conductora en referencia al producto que tenía Silvina Luna en el cuerpo.

Y la pareja de Lotocki expuso: “Esto lo dice la autopsia: Silvina no tenía ni piedras ni cemento. Silvina tiene el mismo producto que yo y que tienen muchas otras personas, amigas de ella que se han operado".

"La autopsia después de fallecida dice que el producto que tiene está en los lugares que tiene que estar y que no migró por ningún lado y que es el producto de características idénticas con el producto de uso cosmético con lo cual coincidimos todos que no es un veneno, el juez también lo entiende así", continuó.

Favarón dejó en claro que no tuvo contacto con el hermano de la actriz y remarcó: "Yo no lo conozco a Ezequiel, nunca lo vi. Siento su dolor porque yo también perdí a una hermana, lamento mucho de verdad lo que pasó con Silvina y Aníbal también".

Y agregó: "Pero no podemos decir del 2012 que pasó esto y el 2023 que sucede esto, ¿qué pasaron en todos esos años? Pasaron un montón de cosas, esto está todo documentado. Yo no soy la que va a contar la historia completa pero hay un montón de cosas entre el 2012 y 2023 que no es lo que sí hizo sino lo que no hizo".