Durísimo enfrentamiento entre Silvina Luna y Martín Salwe en El hotel de los famosos

El hotel de los famosos captura.jpg Silvina Luna y Martín Salwe se cruzaron feo en el todos contra todos de El hotel de los famosos, quedando en evidencia que su relación está completamente terminada.

Esta situación generó el descargo de Silvina y Walter Queijeiro, que hablaron de estrategia por parte de los huéspedes. “Conociendo a este grupo, pienso que el voto es estratégico. Ellos pensaron esto que están haciendo” aseguraron firmes, pero inmediatamente saltó el locutor apuntando “Es feo eso que están diciendo porque están desestimando los esfuerzos de Militta”.

Pero Luna no se quedó callada y le retrucó enojada y alzando el tono de voz: “Nosotros no podemos decir nada. Todo lo que decimos y hacemos, lo juzgás. No podemos hablar, no podemos opinar, no podemos hacer nada. Si me preguntan algo, digo lo que me parece y ya. Es mi problema”. En tanto, con cara de corderito Martín Salwe preguntó irónico "Por qué suponían que nosotros supuestamente íbamos a votar a Militta, por ejemplo?" y Matilda fue más que contundente al afirmar lo que dijo Alex: "Porque la semana que viene se la van a comer en un pancho", dejando en evidencia al clan de 'la familia'.

Embed

El hotel de los famosos definió su primer ingreso del repechaje

A 5 días del comienzo del repechaje en El hotel de los famosos (El Trece), donde volvieron la mayoría de los eliminados y dos participantes nuevos, en la noche del viernes se conoció quién la primera de las tres personas que vuelven a incorporarse al reality para ir por los 10 millones de pesos como premio.

Tras competir Mónica Farro, Lissa Vera y Militta Bora en el juego del laberinto para ver quiénes disputarán el lunes próximo uno de los lugares en el todos contra todos, los huéspedes decidieron salvar a la última de las tres, claramente la más contrincante más débil y fácil de eliminar luego.

Militta Bora primera reingresante.jpg Militta Bora, primera reingresante a El hotel de los famosos gracias al repechaje.

“Militta, tus cinco días en el hotel ya quedan atrás. ¡Bienvenida oficialmente como integrante de El Hotel de los Famosos! Ya están en el hotel y sos la protagonista de esta noche”, anunció el Chino Leunis frente a todos los famosos en competencia. Al tiempo que la cantante, tan inocente como cuando entró al comienzo del juego, confesó su emoción por el gesto de los huéspedes. “Me emociona mucho. En un punto como que me quedo shockeada porque me elijan”, aseguró.

En tanto, luego el conductor de El hotel de los famosos informó cuáles fueron los tiempos logrados en el laberinto para saber a las duelistas de la H pare definir el segundo ingreso. Así, anunció que Mónica Farro logró el mejor tiempo, quedando en segundo lugar Lissa Vera. De manera que la gran favorecida de la noche fue Militta al ser salvada, ya que de lo contrario hubiera quedado afuera del reality.