Tremendo cruce entre Sabrina Carballo y Matilda Blanco en El hotel de los famosos: "No me faltes el respeto"

“Bueno, o sea que la gente que no saluda es maleducada. Tenía esa duda, ¿me dijiste eso? Perfecto”, lanzó Sabrina haciendo alusión a Matilda, quien no le había dirigido la palabra durante toda la mañana, mientras hablaba con Walter Queijeiro.

“Y vos sos una mosca muerta”, le espetó Matilda. “No me faltes el respeto Matilda”, reaccionó Sabrina.

“Matilda, ¿sabes qué? Sos una maleducada. Yo no estoy jugando, Matilda”, la advirtió la actriz.

“Ay, no sabés cómo me afecta”, respondió Matilda con ironía

“Yo no estoy jugando Matilda. No me faltes el respeto porque la vas a pasar mal”, arremetió Sabrina.

“¿Por qué no le vas a llorar a Chanchi? Andá a llorarle a Chanchi por lo que te dije. Andá a llorar”, la chicaneó Matilda.

Lejos de terminar ahí, el cruce siguió subiendo de temperatura. “Matilda, te vuelvo a repetir, no me faltes el respeto”, insistió Sabrina.

“Alejate ”, le dijo la coach de imagen . “No me faltes el respeto, yo no estoy jugando”, insistió Sabrina.

“¿Pero quién sos para decirme que no te falte el respeto? ¿Quién sos, sos alguien?”, la desafió Matilda.

“Sabrina Carballo”, respondió ella . “Ay, no me digas, yo soy Matilda Blanco. ¿Te podes correr que estoy haciendo el queso?”, siguió Matilda.

“No me digas 'mosquita muerta' porque yo no soy ninguna mosquita muerta”, le pidió Sabrina.

Mientras el resto de los famosos seguía trabajando en la cocina, ambas participantes no paraban de discutir y de lanzarse frases muy fuertes.

“¿Te podés correr que no tengo ganas de estar al lado tuyo?”, siguió Matilda.

“No me faltes el respeto”, volvió a pedirle Sabrina.

“¿Pero qué sos, militar? ¿Sos un general?”, le dijo la asesora de imagen. Y, agregó: "Estás en todos lados. Tomátelas, fuera de mi vista”.

“Matilda, no me faltes el respeto, lo único que te digo, no me vuelvas a faltar el respeto ”, insistió Sabrina.

“Te falto el respeto todo lo que se me da la gana”, respondió Matilda.

“Bueno, sos una señora grande maleducada entonces. No aprendiste nada con todos estos años grandes que tenés”, lanzó Sabrina.

“Pero por favor, ¡inmadura, mosca muerta!”, cerró Matilda, furiosa.

Leo García reveló quién cree que ganará El hotel de los famosos

Leo García fue participar de El hotel de los famosos, pero no aguantó la convivencia y decidió abandonar el reality.

En el piso de Intrusos, el artista reveló quién cree que ganará el programa.

"Ojalá que gane Alex Caniggia. Está armando como para que gane él", comentó el intérprete de "Reírme más".

"Para mí no gana", acotó Marcela Tauro. "Bueno, entonces van a ganar los malos", retrucó García, en referencia a sus rivales dentro del juego, Chanchi Estévez y Martín Salwe.

El artista mencionó que Locho Loccisano es otro de sus candidatos para ganar. "Lo conozco de Combate. Me parece divino y somos amigos", cerró.