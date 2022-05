 Silvina Luna y una fuerte declaración sobre Martín Salwe: "Estoy..."

"No sé si es una persona que elegiría para seguir conociendo afuera", reconoció Silvina.

Esto se dio después de que Adrián Pallares preguntara sobre si le creía al exlocutor de La Academia, o si sentía que la había manipulado. "Estoy confundida, pero es problema del otro siempre. Yo creo que siempre hice lo que sentía, soy una mujer soltera, viví lo que estaba pasando ahí y me encantó. Después, bueno. Queda ahí en el juego", se sinceró Luna.

silvina luna 1.jpg

"La edad no tiene nada que ver, tiene que ver con la madurez de la persona y con los valores. Yo creo que él solo va a ir demostrando ciertas cosas. No estoy enojada, una vio ciertas cosas. Quizá ahí no me daba cuenta y después sí. Obvio que uno tiene emociones, sangre…", siguió diciendo.

Después, Silvina Luna explicó lo que sintió estando afuera: "Es verdad que se crea un microclima de realidad, pero en verdad como sos afuera sos adentro. Podés jugar con una cosita, pero eso no lo cambiás. Por eso digo que cuando empezás a ver cosas como persona empezás a dudar. Eso es lo que está pasando ahora".

En otro momento, Silvina se mostró molesta: "La última escena de Martín Salwe con Majo Martino pude ver ciertos hilos, juegos. Vos podés tener una estrategia de juego. ¿Pero estás dispuesto a voltear gente para ganarte la plata? ¿Valerse de la parte emocional? ¿Lastimar a la gente?".

Embed

Martín Salwe le habló a corazón abierto a Silvina Luna: "Espero que..."

Silvina Luna y Martín Salwe tuvieron más que una linda amistad, con noches de suites a puro calor incluidas, durante el tiempo que duró los días de la actriz dentro del reality El hotel de los famosos, El Trece.

Lo cierto es que el lunes Luna quedó eliminada del programa en la definición con Majo Martino y Salwe tuvo palabras muy emotivas para despedir a la rosarina.

“Silvina abandona el Hotel y sé que estás especialmente emocionado. Si alguien quiere decir algo especialmente, me parece que los dos estamos pensando en vos”, le dijo el Chino Leunis a Martín.

Y ahí el locutor tomó la palabra: “Tuve la oportunidad de decirle a Sil todo lo que sentía en estos días. Si algo aprendí acá en el hotel, que son muchas cosas, la gran mayoría tienen que ver con Silvina”.

“Porque en un momento donde no me encontraba en mi juego, en mi persona, en mi estadía acá, mentalmente, que estaba súper oscuro y con una nebulosa de muchas cosas, apareció Silvina con su tono tan dulce que tiene para, con pocas palabras, todo eso que estaba oscuro y raro, bajarlo a una facilidad, una claridad que después me sirvió, para el día a día, para los juegos y para todo, y me llevo eso de ella, obviamente”, siguió.

Y remarcó con deseo de verla afuera: “Es una gran persona, tiene una historia de vida espectacular para contar, y para admirar, por sobre todas las cosas. Y, en una palabra, o en varias palabras, se define como una gran mujer. Así que tuve el placer de conocerla y espero que afuera también se pueda seguir un poquito más”.