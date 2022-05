Tenso reencuentro de Silvina Luna Martín Salwe en El hotel de los famosos

Luna Salwe 1.jpg El reencuentro de Silvina Luna y Martín Salwe en El hotel de los famosos.

Asimismo, alertada por Majo Martino del juego a dos puntas por parte de Salwe, Silvina volvió a encarar al chico de Villa Crespo en otro sector del hotel, pidiéndolo una respuesta: “A mí me llega info. Vienen, te cuentan, no sé qué. Hablemos nosotros”. Pero él intentó salir airoso planteando una charla entre ellos. “No, hablemos nosotros porque también hay otras cosas. Por ejemplo, vos te apoyas en Majo, yo con Majo me fui para el ort… de acá. Estaba en la carta que te estaba respondiendo” le dijo sacando la pelota afuera.

Así, tras un ida vuelta entre ellos donde Silvina Luna se sinceró preguntándole si él estaba jugando con ella, Martín deslizó aseguró que las cosas pueden hacerse con sentimientos o con nada y lo de él con Emily no pasó de un chape. Y mientras Luna insinuó que hable del tema con Lucius, Salwe reconoció no sentirse nada cómodo, al tiempo que disparó “Pensé que no ibas a entrar, pensé que no ibas a aceptar”. Mientras que ella le puso una suerte de ultimatum: “No sé, más que no saber qué decir tenés que ver qué sentís”.

Silvina Luna contó cómo será su regreso a El hotel de los famosos: "Entro a..."

Esta semana los participantes eliminados de El hotel de los famosos volverán a participar del reality en el repechaje y Silvina Luna adelantó qué hará en esta nueva etapa.

En una nota con Implacables, la modelo se mostró “encantada” de su paso por el ciclo del Trece. “Fue divino. Me gustó vivir una experiencia diferente y nueva con una mega producción. La verdad es que es un placer. Conocí gente linda, me reí, hice de todo”, señaló.

Cuando fue consultada si tenía buena onda con Martín Salwe, Luna comentó: “buena onda, ponele”. “Lo están matando todos”, le señaló el notero Diego Bouvet y ella reiteró su postura con un “bueno, es lo mínimo que se merece”.

“Y ahora entramos todos el martes de nuevo, en un repechaje, así que entro a sacar caretas”, añadió Silvina, decidida a enfrentarse con el locutor, que a horas de su partida la olvidó y comenzó a coquetear con Emily Lucius.