Eduardo Feinmann apuntó contra Andy Kusnetzoff: "No le creo su personaje de buen tipo"

"Tomamos un café una vez", respondió Feinmann. "¿Y no se pusieron muy de acuerdo, no?", le preguntó Castelo. "Tiene valores que no me van", disparó el comunicador.

"¿Valores profesionales?", quiso saber el notero. "Personales", señaló. Acto seguido, Castelo indagó si tuvo un episodio puntual trabajando. "Uf, él hacia mí... muchísimas veces, buscá los archivos de CQC", lanzó.

Y cerró con un fuerte palito hacia Kusnetzoff: "No le creo su personaje de buen tipo, ahora".

Embed

Sorpresiva e implacable crítica de Eduardo Feinmann a Javier Milei por su enfrentamiento con Lali Espósito

Cuando nadie lo hubiera imaginado, por estas horas el periodista Eduardo Feinmann salió a bancar a Lali Espósito tras el último ataque verbal del presidente Javier Milei hacia la cantante al llamarla "Lali Depósito" en una entrevista con LN+, por haber sido contratada por varios gobernadores para llevar sus shows a diferentes distritos.

Lo cierto es que el enfrentamiento data desde las PASO, cuando Lali se expresó desde sus redes simplemente tuitteando "Qué peligroso. Qué triste." sin hacer referencia a nada, pero entendido por muchos como un claro mensaje en contra del por entonces candidato presidencial libertario. Desde ese entonces, el político ha hecho referencia a ella cada vez que tuvo la oportunidad.

TW Lali Espósito Qué peligroso qué triste.jpg

Y así como un importantísimo número de artistas salieron a apoyarla por estas horas tras el nuevo y fuerte comentario de Milei hacia ella, el periodista de Radio Mitre sorpresivamente también le dio la derecha, cuando habitualmente se muestra en consonancia con la actual gestión.

Entrevistado por Mañanísima (El Trece), Eduardo Feinmann deslizó que "al pelear con una artista, el presidente se baja el precio a él mismo" y aseguró tajante que "la verdadera pelea que hay que dar es contra las mafias: Los Moyano, Cristina, Máximo y todos los que hicieron de este país un caos. Contra ellos tiene que pelear".

Eduardo Feinmann - Milei no tiene que pelearse con Lali, sino con las mafias - captura Mañanísima.jpg

En esa misma línea, el periodista remarcó que "el presidente no está para eso", y señaló que "destratarla de esa manera no fue bueno", al llamarla "Lali Depósito". Asimismo, confió haber leído el descargo que la cantante publicó en sus redes dirigido al presidente, y hasta invitándolo a uno de sus shows. Fue así que el conductor de Radio Mitre deslizó que "no estaría mal que Milei la cite y que tengan una charla".

Por último, Eduardo Feinmann dejó clara su postura haciendo saber que: "El problema no es Lali Espósito ni los otros artistas, sino los gobernadores que pagan esas fortunas cuando tienen a la población de sus provincias sumidas en la pobreza o con muchas necesidades insatisfechas".