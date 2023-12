Durísima acusación de Marcelo Longobardi contra Eduardo Feinman y el Negro Oro: "Cuando me echaron, ellos..."

"¿Quieren que cuente lo que pasó aquella vez?" preguntó Longobardi luego de que Ariel Tarico imitara la voz del Negro Oro. "Nos separamos de común acuerdo" deslizó el humorista imitando al recordado conductor de El oro y el moro. Pero Longbardi intervino tajante: "Nos separamos nada. Nos separamos a la fuerza A mi me echaron de ahí. Y cuando me echaron nadie dijo una palabra. No me gusta el quilombo, es recordar la verdad, las cosas como fueron. Si, si, cuando me echaron festejaron. 'Las mañanas son nuestras' decían", apuntó sin filtro.

"Es una historia vieja. Pasaron 15 años. Esto no tiene nada de novedad. Cuando a mi me echaron fue un hecho de persecución periodística. No fue una echada por razones competitivas, por razones editoriales, por razones artísticas o de programación. Fue por cuestiones políticas", aseguró Marcelo Longobardi al comenzar a relatar meticulosamente aquellos hechos.

Marcelo Longobardi disparó contra Eduardo Feinman y Oscar González Oro

Al tiempo que continuó denunciando: "Es más, esa radio fue, entre otras cosas, comprada para echarme. El entonces dueño de la radio había presentado una enorme resistencia a echarme. Y todos los que se han vuelto después antikirchneristas fanáticos y radicales en ese momento se callaron la boca. Todos. Oro, Feinmann y tantos otros".

Fue allí cuando Marcelo Longobardi narró cómo se produjo la venta de Radio 10: "Daniel Hadad y yo sufrimos tremendas presiones de parte de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner para que me saquen de la radio. Hasta que la presión fue tal que la radio fue vendida y al poco tiempo me echaron".

"Esa echada, que fue la más vistosa de mi carrera de echadas, generó un ruidoso silencio de muchas de las personas de las personas que luego fueron antikirchneristas furiosos pero tardíos. Es gracioso el antikirchnerismo tardío. Pero en ese momento fue dramático. Fue muy complicado. Así fue la historia. Silencio de radio, festejo. Todos se volvieron acomodados a las circunstancias", disparó sin pelos en la lengua.

"Yo no pretendo que haya amigos. Lo que pretendía es que exista algún principio. Alguna convicción tenés que tener con independencia de la amistad, ¿No? A veces me parece que la resistencia y la perspectiva crítica con el kirchnerismo que es interesante había que hacerla en el 2004... En ese momento éramos yo, Fontevecchia en Perfil, por ahí Escribano en La Nación. Y punto", concluyó Longobardi mientras repasó el día que dio un portazo y se fue de una entrevista con Néstor Kirchner.