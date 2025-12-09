¡Bombazo! Importante baja en el panel de Vero Lozano: aún no le avisaron y ya tiene reemplazo

"En el canal piensan que se pisan perfiles", argumentó el conductor. Cabe recordar que Marixa Balli está en el reality MasterChef Celebrity y tendrá un lugar asegurado en el programa de Vero Lozano desde el próximo verano en lugar de la Griega, ya que desde la emisora consideran que sus perfiles son parecidos para estar en el mismo ciclo.

Habrá que esperar unas semanas entonces para saber si efectivamente con la llegada confirmada de Marixa al programa de Vero Lozano, Vicky Xipolitakis deberá buscar nuevos rumbos televisivos.

vicky xipolitakis marixa balli

El incómodo momento que vivió Vicky Xipolitakis en la mesa de Mirtha Legrand

Vicky Xipolitakis fue invitada a la mesa de Mirtha Legrand de sábado por la noche y se dio un impensa domomento entre las dos en la pantalla de El Trece.

“Estoy soltera en todo sentido. Y muy contenta, trabajando, maternando todo el tiempo”, indicó la griega. Y la conductora exclamó: “Estás muy bien físicamente. Hace mucho que no te veía”.

“Físicamente estoy bien... ¿Qué? ¿Estuve muy mal, decís?“, exclamó Xipolitakis entre risas incómodas. “No, pero hace mucho que no te veía y está. Estás más joven que antes. Es un halago que te hice”, le aclaró al instante Mirtha sobre su comentario.

Minutos después, Vicky Xipolitakis se refirió a su actividad laboral y comentó: “Crío una personita que depende de mí. Tengo la ayuda de mi hermosa familia, que les agradezco a mis papás por todo lo que me ayudan”.

Y Legrand consultó: "¿Y tu ex marido te ayuda monetariamente?". Algo molesta, Vicky respondió: "Vos volvés siempre a ese tema. Y yo lo primero que dije, yo voy a lo de Mirta, pero no quiero saber nada de ese tema".

"¿No querés hablarlo? No lo hables...", le dijo con firmeza la conductora. Y para terminar la invitada expresó no entrar en detalles para preservar a su pequeño hijo Salvador.

"No tengo nada bueno para decir. Todo se incumple. Ya con eso creo que ya te contesté. Me encantaría contarte todo, pero fuera de cambio. Prefiero que no para cuidar a nuestro hijo", concluyó la panelista.