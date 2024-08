El alarmante mensaje de Coti Romero que preocupó a sus seguidores: "No puedo con todo"

Luego, comenzó su descargo y escribió: “Yo nací para hacer las cosas que yo quiero, no para complacer al resto. Me debo a ustedes, obvio, pero a quienes no me juzgan. Tienen que entender que no conocen ni un 20% de lo que vivo o paso día a día".

Coti Romero

“No se juzga, se acompaña. Y si dejo de hacer algo es porque tengo mis razones, alguna dolencia, mis tiempos, mis energías. No porque no tenga ganas de progresar, a veces no es lo que uno quiere y quiero enfocarme en hacer cosas que ahora siento”, expresó.

A continuación, reflexionó: “Tengo 22 años, tengo muchas responsabilidades, obligaciones y preocupaciones lamentablemente. A veces no puedo con todo y eso hay mucha gente que no lo entiende”.

“¿Me equivoqué muchas veces? Si, pero crecí y sigo creciendo gracias a eso. Tengo que seguir equivocándome, soy humana. Compartí un tiktok que es muy cierto, a veces de verdad necesito que Dios se siente a mi lado y me diga que hacer", concluyó.

preocupante mensaje de Coti Romero

Coti Romero reveló si tendría una relación abierta con Nacho Castañares: "Lo hablamos"

Este miércoles Coti Romero estuvo presente en el programa de streaming de Ángel de Brito en el canal Bondi y se sinceró acerca la posibilidad de abrir su pareja con Nacho Castañares.

Ambos blanquearon su relación amorosa en junio de este año luego de conocerse en la edición de Gran Hermano 2022-2023 y actualmente se muestran más enamorados que nunca.

Así las cosas, luego de un divertido video que envió Nacho al programa para saludar a su novia, llegó la pregunta acerca de tener una relación abierta. Como era de esperarse, Coti se mostró totalmente negada a esa opción.

Nacho Castañares y Coti Romero

“Si querés estar con alguien más, bueno, te dejo vía libre pero yo no voy a estar más con vos", aseguró dejando en claro que en ese caso preferiría ponerle punto final a la relación.

Por último, hizo una inesperada confesión acerca del tema y contó la charla que tuvo con Nacho al respecto. “Justamente ayer lo hablábamos y me reía. Le dije que si él alguna vez lo pensaba y me dijo que no, tampoco. Espero…”, comentó.