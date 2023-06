El amor después del amor, la serie de Fito Páez, fue declarada de interés cultural en la Legislatura porteña

Mariano Chihade, CEO de Mandarina y productor ejecutivo, junto a Juan Pablo Kolodziej como Showrunner y productor ejecutivo, fueron los encargados de encabezar el acto en el escenario con la compañía de Manuel Socías, diputado responsable de la presentación del proyecto aprobado por unanimidad por la Legislatura porteña.

“Nos parece importante reconocer a esta serie que no sólo nos cuenta la historia de un gran artista como Fito Paez, sino que nos sumerge en el paisaje de época de los años 80: la persecución y asfixia dictatorial y la apertura democrática. El rock es la banda sonora de nuestra democracia. Esta distinción también implica destacar el producto de nuestra industria audiovisual de la Ciudad de Buenos Aires, generadora de valor y trabajo tanto para técnicos como para artistas”, expresó Manuel Socías, Diputado de la Ciudad de Buenos Aires, autor del proyecto.

“Gracias a Netflix por sumarse a esta aventura, a Fito Páez por confiar en como podíamos contar su historia, a todo el extraordinario equipo que hicieron que la serie sea tan maravilloso. Cuesta mucho hacer una ficción en Argentina y valió la pena. Quiero agradecer a Manuel por la iniciativa, a todos los legisladores y a nuestra Legislatura”, dijo Mariano Chihade. Juan Pablo Kolodziej agregó: “Fito siempre se abrió a contar esta historia sin reservarse nada y eso nos permitió hacer la serie que se vio. El equipo fue clave e hicieron un excelente trabajo, el apoyo de una compañía como Netflix es para destacar. Hay generaciones nuevas que están conociendo a estos artistas y fue clave la contribución de Netflix por haber acompañado esta historia que era muy arriesgada pero más aún inspiradora para nuestra cultura”.

En primera fila se encontraban los protagonistas; Iván Hochman (Fito Páez), Gaspar Offenhenden (Fito niño), Micaela Riera (Fabiana Cantilo), Andy Chango (Charly García), Daryna Butryk (Cecicilia Roth), Joaquín Baglietto (Juan Carlos Baglietto), Martín Campilongo (Rodolfo Páez); quienes tuvieron la oportunidad de compartir su emoción y agradecimiento por la declaración: “Contamos la historia de Fito pero también de un País. Este reconocimiento refleja eso, nos llena de orgullo y conmoción. Siempre me acuerdo que mientras me ponía en la piel de Fito leí una frase de él que refleja exactamente este momento: ´Si me aplauden a mí, te aplauden a vos´”, concluyó el protagonista de “El amor después del amor” Iván Hochman.

Luego los directores Felipe Gómez Aparicio y Gonzalo Tobal, junto a la Directora de producción Mariana Bachiller, se hicieron presentes en el escenario.

Para cerrar el evento y recibir el diploma de reconocimiento, Agustín Britos; quién le puso voz a Fito Páez en la serie, fue el encargado de cerrar la ceremonia entonando “Te ví”.