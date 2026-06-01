La dura declaración de la madre de Agostina Vega a Moria Casán antes de que aparezca muerta: "Es una..."

Durante la entrevista también fue consultada sobre Claudio Barrelier, señalado en la causa por la desaparición de la joven. Sin rodeos, la mujer fue contundente al describirlo: “Es una persona mentirosa y manipuladora. No sé por qué hace lo que hace”.

Visiblemente afectada por la situación, Melisa relató en ese momento el desgaste emocional que vive desde hace días. “Estoy sin dormir y necesito descansar. No sé nada de mi hija. La policía se está moviendo. Desde el martes que no veo a mi hijo mayor y necesito estar con él”, sostuvo quebrada en llanto.

También respondió a las críticas que recibió en redes y agradeció el acompañamiento mediático en medio del drama. “Yo no me siento culpable de nada. Agradezco la preocupación y les pido disculpas a los medios que no pude atender”, dijo.