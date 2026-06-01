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La dura declaración de la madre de Agostina Vega a Moria Casán antes de que aparezca muerta: "Es una..."

Melisa, la madre de Agostina Vega, hizo contundentes declaraciones con Moria Casán sobre el caso de su hija antes de que aparezca sin vida.

1 jun 2026, 08:00
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La dura declaración de la madre de Agostina Vega a Moria Casán antes de que aparezca muerta: "Es una..."

El viernes, horas antes de Agostina Vega aparezca sin vida en Córdoba, Moria Casán sorprendió al revelar en vivo un inesperado contacto que recibió por parte de Melisa, la madre de la adolescente. La diva había contado en su programa La mañana con Moria que la mujer le envió un audio exclusivo en medio del dramático momento.

“Me mandó un mensaje especialmente a mí. Me sorprendió muchísimo y me llama la atención que se haya dirigido a mí”, expresó la conductora al aire por El Trece.

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Minutos después, Melisa salió en comunicación telefónica y hablaba con enorme angustia sobre la búsqueda de su hija y confirmaba que se había puesto en marcha un fuerte operativo en Córdoba.

“No hay novedades, pero están buscando. Hoy habrá un operativo muy importante acá en Córdoba del que no puedo dar detalles. Solo queremos encontrarla sana y salva”, manifestaba la madre antes del trágico final.

Durante la entrevista también fue consultada sobre Claudio Barrelier, señalado en la causa por la desaparición de la joven. Sin rodeos, la mujer fue contundente al describirlo: “Es una persona mentirosa y manipuladora. No sé por qué hace lo que hace”.

Visiblemente afectada por la situación, Melisa relató en ese momento el desgaste emocional que vive desde hace días. “Estoy sin dormir y necesito descansar. No sé nada de mi hija. La policía se está moviendo. Desde el martes que no veo a mi hijo mayor y necesito estar con él”, sostuvo quebrada en llanto.

También respondió a las críticas que recibió en redes y agradeció el acompañamiento mediático en medio del drama. “Yo no me siento culpable de nada. Agradezco la preocupación y les pido disculpas a los medios que no pude atender”, dijo.

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