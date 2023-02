El amor secreto de Andrea Taboada con una figura de la música

Embed

Ángel de Brito pidió una guitarra para ver el talento de la mujer de Diego Latorre. Andrea se ofreció para cantar y, aunque el instrumento no apareció, ella se puso a entonar esa canción.

"Andrea, como cantante, brillante.... ¿esto aprendiste con el pianista? Tuvo un novio que se dedicaba a la música", comentó el conductor. "Una gloria de la música, ¿saben quién es?", siguió.

"Sí, un número uno... un amigo del alma", acotó Taboada. "Listo, ya con esa pista se tiene que haber dado cuenta", exclamó Ángel. "No sé... Víctor Heredia?", lanzó Nazarena Vélez.

Finalmente, la histórica panelista de LAM confirmó de quién estaban hablando: Lito Vitale. "Tuvimos muchas idas y vueltas", precisó la angelita.

image.png

Durísimos mensajes de Andrea Taboada contra Fernanda Iglesias: "Violenta, agresiva"

En los últimos días de 2022, Andrea Taboada cruzó muy fuerte a Fernanda Iglesias en el piso de LAM, América Tv, al recordar lo mal que la pasó trabajando con su colega.

"Yo no me olvido. ¿Querés venir a pegarme? ¿Para que me calle querés venir a pegarme como hiciste la otra vez al aire en Canal 13?", le dijo certera Andrea a Fernanda en un momento de suma tensión al aire.

Lo cierto es que el martes desde Twitter, al leer el comentario de una usuaria, Taboada volvió a arremeter con todo contra su colega con términos muy duros.

andrea taboada fernanda iglesias 1.jpg

"Mañana vuelvo... Estoy con un problema en el ojo izquierdo...ya pasa, con respecto a esa señora no hago comentarios. Ustedes saben! Gracias besos", precisó Andrea Taboada.

Y siguió: "Violenta, agresiva, cachetadas, pellizcones, revolea vasos a compañeros, tira de los pelos a supuestas amantes de su pareja, revolea y maltrata a vestuaristas porque no le gusta un vestido. En fin mucho más".

"Le deseo que pueda recuperarse!", manifestó la periodista. Y cerró reiterando y ya nombrándola: "Mi deseo es que pueda recuperarse Fernanda Iglesias no la @ porque no la sigo! Besos y le deseo lo mejor! Ya se lo dije a sus amigos. Que la cuiden. Beso".