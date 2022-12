Andrea Taboada cruzó fuerte a Fernanda Iglesias: "Vení y pegame como la otra vez"

“Si me dejás terminar, voy a poder terminar la oración y ahí se va a entender”, le dijo Taboada a Iglesias, quien quería dar su opinión. “¿Te enojaste?”, le contestó ella.

“No, no. Simplemente te digo que me dejes terminar de hablar porque si me interrumpís… Si querés, vení y pégame como la otra vez”, lanzó certera Andrea.

"Te enojaste mucho", le repitió Fernanda. "No, si querés vení y pegame un cachetazo como lo hiciste la otra vez", volvió a repetir su compañera.

"Dale, dale", respondió sorprendida Iglesias. "Dale vos, yo no me olvido", retrucó Taboada. "Ay, te enojaste muchísimo", le dijo Fernanda.

"Sí, ¿querés venir a pegarme? ¿Para que me calle querés venir a pegarme como hiciste la otra vez al aire en Canal 13?", cerró Andrea muy picante.

La aclaración de Andrea Taboada tras su tenso cruce con Fernanda Iglesias

Desde su cuenta de Twitter, Andrea Taboada se refirió al fuerte momento en LAM con su compañera Fernanda Iglesias y fue contundente sobre lo que vivió aquella vez.

"Gracias a todos por comentar/ compartir sus opiniones que comparto y algunas no. Todos pueden expresarse. No hay bloqueo. Simplemente recordé en ese momento (de interrupción) el cachetazo que me pegó Iglesias al aire en el programa de @fabdoman por sumarme a una opinión. Besos", explicó.

Y agregó: "Un mal recuerdo por cierto...y hay tantas para contar con otras personas...no me corresponde. Ojalá pueda tratarse y superarlo. Besos y gracias".