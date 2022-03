El angustiante mensaje de Lizy Tagliani tras enfrentar un mal momento

Entonces, desde sus redes le pidió ayuda a su madre, que falleció hace unos años. "Mamita hermosa. hoy te extraño más que nunca... necesitaría de tus caricias tus palabras y esa crudeza con la que me hacías ver la verdad. Me enseñaste a ir libre, sincera, a sonreír, a salir de los lugares en los que no me querían... me enseñaste a no permitir que nadie me lastime ni juegue conmigo. Aprobé casi todo. Acá estoy buscando respuestas sobre por qué alguien querría lastimarme tanto".

“No sé qué estarás haciendo en el cielo, capaz bailando un chamamé, pero si podés protégeme. Abrazame, necesito saber que estás acá conmigo. Te amo", pidió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lizy Tagliani (@lizytagliani)

La jugada foto de La impactante foto de Lizy Tagliani al desnudo

Tras comenzar el año con el pie izquierdo anunciando el fin de su relación amorosa con Leo Alturria, su pareja de los últimos dos años, Lizy Tagliani tiene sus altibajos anímicos. Y si bien le pone la mejor de las ondas, a veces necesita hacer catarsis y nada mejor que la redes sociales para hacerlo, donde la siguen casi 6 millones de usuarios solamente en su cuenta de Instagram.

Así es que hace unas horas, la actriz, conductora y futura abogada decidió compartir con su fandom una postal más que íntima. Fotografiándose dentro del baño de su casa, con solo un conjunto de ropa interior rojo, se mostró sin maquillaje y rodeada de los productos de belleza que a diario utiliza para salir al ruedo.

"Me faltaba una foto en el baño jajaja esta mujer soy yo y así es mi baño...cremas, pestañas, espuma de afeitar, crema depilatoria, maquinita de afeitar... En mi cuerpo hay de todo pero lo q más abundan son valores y sentimientos" comenzó contando Lizy Tagliani el jueves feriado desde su red social con su habitual desenfado.

Al tiempo que agregó con su habitual honestidad "Soy muy compleja pero no difícil, nací hombre pero no menos mujer, amo profundamente y no me arrepiento porque es mi amor y hago con él lo que puedo. Los quiero #travanarradora", generando más de 157 mil me gusta y lo más lindos mensajes apoyo, como "Así de hermosa y buena gente", "Sos todo lo que está bien, Lizy!" o "Sos un ejemplo de enseñanza para que todas las personas puedan aprender a vivir libres y sin complejos. Por más mujeres como vos... que se animan a vivir sin prejuicios libres sabiendo lo que son y lo que sienten!".