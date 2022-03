En un video Lizy Tagliani explicó los dolorosos motivos por los que no volverá a hablar sobre su ex, Leo Alturria

Ahora Lizy Tagliani rompió el silencio y salió a aclarar los tantos: "Es la última vez que voy a hablar de Leo por respeto a su mamá, papá, a sus amigos y ala gente que me ha tratado tan bien en este tiempo. Nadie se merece escuchar mal hablar de alguien que ellos quieren. Y sobre todo por el amor que le tengo: yo amo profundamente a Leo. Yo lo elegí para que sea mi familia, él lo sabe, es lo único que tengo. Lo más importante al menos. Bueno, no se dio, no pudo seguir, pero yo le di todo".

"Compartí mi vida con él. Él sabe cómo soy y sabe todo lo que pasó. La verdad que estoy muy triste. Me da un poco de vergüenza con todas las cosas que pasan, y yo con esta tontería. Pero a la vez me parece genuino. (...) Pero no puedo no hacerme drama por un vínculo que se rompió, que contruimos juntos. Por el gran amor que nos tuvimos o hablo por mi: que le tuve", indicó.

"Cada cosa mía la pensaba por dos", dijo afirmando que lo tenía en cuenta en cada plan y proyecto que encaraba. "Sería muy desagradecida si veo todo oscuros y no veo las cosas hermosas que me han pasado en estos años, pero esto me duele".

"Nadie se va de esta vida dejando un puchito en el veraz", dijo tirándole un palito a su ex. "Las cosas que dice Leo me hieren pero no me matan. Por si algo tengo es la certeza y la segurirdad absoluta de que soy una mina buena", finalizó visiblemente afectada.

Lizy Tagliani se enojó y apuntó contra su ex, Leo Alturria: "Manipulador..."

Hace pocos meses Lizy Tagliani confirmó su separación de Leo Alturria luego de dos años de amor. Desde entonces, se habló de terceras personas en discordia y hasta hubo situaciones complicadas entre ambos. Ahora fue Leo quien dio declaraciones que no le gustaron nada a Lizy.

“Con Lizy seguimos hablando y hemos ido a cenar muchas veces. La gente empezó a opinar mucho, los seguidores de ella. Lo que pasó ahí es que me había hinchado las pelot... con los seguidores y la forma en la que me atacaban”, dijo el portero a LAM.

“Prefiero terminar así, bien, antes que pase a mayores. No sé si realmente se vio con otra persona o no. Pero antes prefiero dejarle el camino libre”, dijo.

“Ella no quería saber nada con que nos separemos. Se puso mal y se angustió. No hay vuelta atrás, pero estamos bien así. Ella sí quiere volver, pero yo estoy con el embrague puesto. No pasa nada. Nos llevamos bien así y creo que todo va a seguir así”, terminó.

Pero, estas declaraciones no le habrían gustado nada a Lizy e hizo un posteo en sus redes sociales en el que demostró el disgusto que le llevó escuchar todo eso de boca de su ex y lo acusó de ser un “manipulador serial”.

"Todo manipulador emocional se aplica a fondo en desestabilizar a su víctima a fin de sacarla de sus casillas y poder acusarla de ser alguien alterado o inestable. Eso le ayuda a manipularla fácilmente desde la culpabilidad", escribió Lizy de forma contundente.