 El anuncio de un jurado del Bailando 2023 que cambiará el rumbo del certamen

"Según Ventura voy a conductor los Martín Fierro en Miami. Estaba viendo el programa de Karina Mazzocco, A la tarde, y Ventura lo escupió ahí... dupla con Pampita", comentó Ángel en LAM.

"¡Está bueno! Es el lunes 27 de noviembre!", añadió el conductor. "¿Y cómo hacen los dos?", le consultó Marcela Feudale, en referencia a que tendrán que ausentarse en el Bailando 2023."Un besito! Yo me voy! Pondrán a Carmen Barbieri o Alfano en el jurado", sentenció el periodista y jurado de la competencia de Marcelo Tinelli.

Al finalizar, Ángel aclaró que, para tranquilidad de Marcelo y la producción del Bailando, si bien la propuesta para viajar a Miami es un hecho es algo que todavía tiene que evaluar. "No está confirmado lo de Miami todavía, pero sí está confirmado que voy a conductor el Martín Fierro de la Moda, que se hace por América, el 2 de diciembre", cerró.

La picante reacción de Ángel de Brito tras los dichos de Zaira Nara sobre el jurado del Bailando 2023

La guerra entre el streaming del Bailando 2023 y el jurado del certamen parece estar cada vez peor. Y es que si bien parecía que Zara Nara sería la unión entre ambos, no resultó así.

Sucede que hace algunos días, la modelo estuvo como parte del jurado, ya que Pampita tuvo que ausentarse por un viaje de trabajo. Y lejos de calmar las aguas, luego de su experiencia causó polémica por sus dichos acerca del jurado, e incluso aseguró que no la había pasado bien.

“Yo no soy jurado, soy conductora, a mi me dan ganas de hablar. Pero no podría porque es muy sacrificado. Te ataca todo el mundo estando ahí. Igual Carl dijo que a ella le pasó al principio, la atacó todo el mundo, y después una vez que ya está y pasas a ser novedad, calman”, se justificó.

Y agregó: "Si sos un poco sensible... te dan. A mi por momentos no me importaba, pero después salís y te preguntan. Si fue solo estar un ratito ahí, la pasas bárbaro, porque la verdad que está bueno. Pero te tenés que fumar varias".

Como era de esperarse, sus palabras llegaron hasta el periodista e integrante del jurado, Ángel de Brito, y no dejó pasar la situación. "¿Y a esta que le pasa?", deslizó el conductor de LAM en Twitter al citar el recorte con las declaraciones de la hermana de Wanda.