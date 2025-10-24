El fuerte mensaje Valeria Gastaldi tras el dramático rescate de Lowrdez Fernández: "Ni una más"

"Nunca es tarde para decir ni una más. Justicia, que dure. Gracias. Gracias al equipo que fuimos para sostener esta denuncia. Mucho amor para la familia de Lou. Mabel", escribió la cantante remarcando la unión de todas para ayudarla en este duro momento y remarcando la valentía de Mabel, la madre de Lowrdez, al hacer la denuncia.

Antes, la artista compartió también la reflexión del caso de otra Bandana, Virginia Da Cunha, conmovida por lo que atravesó su compañera.

"No subí ni respondí nada respecto a Lourdes hasta ahora porque sabíamos sin saberlo que estaba con él y podría salir aún más perjudicada. Estuvimos sobre el asunto todo el día de ayer y hoy gracias a Dios la Justicia llegó a tiempo. Te amamos Lowrdez", indicó Da Cunha.

Leandro García Gómez fue detenido en su departamento ubicado en el barrio de Palermo después que la Justicia ordenó la orden de allanamiento y tras 12 horas de un gran operativo. Alrededor de las 22 horas el hombre salió esposado y en un móvil policial y se espera que sea indagado este viernes.

valeria gastaldi sobre lowrdes fernandez 2

El alarmante estado de Lowrdez Fernández al ser rescatada del departamento de su pareja

Lowrdez Fernández al hospital en una ambulancia del SAME el jueves por la noche en medio de su crítico estado de salud tras ser sacada del departamento de su pareja Leandro García Gómez.

Tras horas de incertidumbre sobre su paradero, la cantante del grupo Bandana fue hallada en el departamento en Palermo donde vive su pareja, quien quedó detenido.

Durante el operativo, que contó también con la presencia de la policía científica, causó preocupación el estado físico y emocional en que fue encontrada la artista por los efectivos policiales.

En el programa Pasó en América (América TV) se dio a conocer cómo fue el momento en el que trasladaron a Lowrdez Fernández en una ambulancia hacia el Hospital Fernández, donde le realizaron las primeros controles sobre su salud.

"Va caminando con mucha dificultad, ya la subieron a la ambulancia. Efectivamente no está está bien", relató desde la puerta del edificio la cronista Dolores Villalba.

"Por eso la llevan en el SAME para poder asistirla y garantizar su bienestar físico que en este momento no es el mejor", agregó la periodista sobre la delicada situación que vivió la artista.