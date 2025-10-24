El fuerte mensaje Valeria Gastaldi tras el dramático rescate de Lowrdez Fernández: "Ni una más"

Luego de todo un jueves de incertidumbre sobre su paradero, Lowrdez Fernández fue encontrada y rescatada por la policía del departamento de su pareja, Leandro García Gómez.
Valeria Gastaldi compartió sus sensaciones tras el drama que vivió su compañera de Bandana Lowrdez Fernández tras ser encontrada en el departamento de la pareja, Leandro García Gómez.
Luego de varias horas de tensión, el hombre salió esposado anoche y la cantante llevada en ambulancia del SAME para ser asistida y controlar su estado clínico general.
La noticia causó un gran impacto y sus compañeras del grupo Bandana se expresaron en las redes sociales sobre el drama vivido por Lowrdez, quien fue encontrada después de la denuncia de su madre Mabel López, quien sostuvo que no tenía contacto con ella desde el 4 de octubre.
Quien conoce a Lowrdez Fernández y se refirió a la situación límite que vivió fue Valeria Gastaldi, compañera en el grupo Bandana, a través de un mensaje en sus historias de Instagram.
"Nunca es tarde para decir ni una más. Justicia, que dure. Gracias. Gracias al equipo que fuimos para sostener esta denuncia. Mucho amor para la familia de Lou. Mabel", escribió la cantante remarcando la unión de todas para ayudarla en este duro momento y remarcando la valentía de Mabel, la madre de Lowrdez, al hacer la denuncia.
Antes, la artista compartió también la reflexión del caso de otra Bandana, Virginia Da Cunha, conmovida por lo que atravesó su compañera.
"No subí ni respondí nada respecto a Lourdes hasta ahora porque sabíamos sin saberlo que estaba con él y podría salir aún más perjudicada. Estuvimos sobre el asunto todo el día de ayer y hoy gracias a Dios la Justicia llegó a tiempo. Te amamos Lowrdez", indicó Da Cunha.
Leandro García Gómez fue detenido en su departamento ubicado en el barrio de Palermo después que la Justicia ordenó la orden de allanamiento y tras 12 horas de un gran operativo. Alrededor de las 22 horas el hombre salió esposado y en un móvil policial y se espera que sea indagado este viernes.
Durante el operativo, que contó también con la presencia de la policía científica, causó preocupación el estado físico y emocional en que fue encontrada la artista por los efectivos policiales.
En el programa Pasó en América (América TV) se dio a conocer cómo fue el momento en el que trasladaron a Lowrdez Fernández en una ambulancia hacia el Hospital Fernández, donde le realizaron las primeros controles sobre su salud.
"Va caminando con mucha dificultad, ya la subieron a la ambulancia. Efectivamente no está está bien", relató desde la puerta del edificio la cronista Dolores Villalba.
"Por eso la llevan en el SAME para poder asistirla y garantizar su bienestar físico que en este momento no es el mejor", agregó la periodista sobre la delicada situación que vivió la artista.