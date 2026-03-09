A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
FURIA

El escándalo por la comida que desató el llanto de Cinzia Francischiello en Gran Hermano

La participante de Gran Hermano Generación Dorada Cinzia Francischiello quedó envuelta en un tenso momento cuando su plato desapareció. Qué pasó con la carne al horno, su descargo en el confesionario y las críticas de sus compañeros.

9 mar 2026, 00:50
El escándalo por la comida que desató el llanto de Cinzia Francischiello en Gran Hermano
El escándalo por la comida que desató el llanto de Cinzia Francischiello en Gran Hermano

El escándalo por la comida que desató el llanto de Cinzia Francischiello en Gran Hermano

La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a explotar por un motivo inesperado: un plato de comida. Durante la emisión del domingo, se vio con claridad cómo se desató el conflicto que terminó con Cinzia Francischiello llorando dentro de la casa.

Todo comenzó cuando los participantes compartían una comida preparada por Manuel Ibero: carne al horno con papas y vegetales. En ese momento, la venezolana se había ausentado unos minutos porque estaba en el baño. Cuando regresó, se encontró con que su porción ya no estaba.

Leé también

El brutal relato de una exparticipante de Gran Hermano 2024 sobre su ex denunciado por violencia

El brutal relato de una exparticipante de Gran Hermano 2024 sobre su ex denunciado por violencia

Según se pudo ver, algunos jugadores habían pedido que guardaran comida para quienes no estaban presentes, pero finalmente el plato destinado a Cinzia nunca apareció. La situación la afectó profundamente y terminó quebrándose frente a sus compañeros.

“¡Son 10 personas!”, se lamentó entre lágrimas Cinzia una y otra vez, visiblemente angustiada por lo ocurrido. En medio del escándalo, Daniela De Lucía intentó contenerla y lanzó una crítica hacia el resto de la casa: “eran unos boludos” por lo que había pasado.

Sin embargo, el malestar no terminó ahí. Más tarde, ya en el confesionario, la jugadora volvió a referirse al episodio y explicó por qué la situación la había afectado tanto. “Fue un segundo que estuve en el baño y mi plato fue asignado a otra persona porque alguien asumió que sobraba. Yo cuando tengo hambre no puedo pensar”, denunció Cinzia.

Mientras tanto, en el streaming del programa también analizaron el episodio. Yisela “Yipio” Pintos fue una de las más críticas y apuntó directamente contra la venezolana: “Que yo llore por comida… bueno, te lo esperás, ‘la gorda está en un shock emocional’. ¿Pero que Miss Venezuela llore por comida y haga el escándalo que hizo cuando al fin y al cabo comió y no come más que eso? Por favor, no le mientas a la gorda con la comida”, disparó.

El conflicto siguió escalando cuando Dani pasó por el stream y, aunque había consolado a Cinzia dentro de la casa, terminó cuestionándola a sus espaldas. Allí explicó que ella misma había comido un poco de más sin darse cuenta, aunque minimizó lo sucedido.

“Las otras empezaron a armar el carnegate porque acá todo se aprovecha. Pero el juego de algunas acá es un poco básico”, sentenció la coach motivacional, dejando en claro que el episodio de la comida también se convirtió en una nueva batalla estratégica dentro del reality.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano Telefe

Lo más visto