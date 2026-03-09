El escándalo por la comida que desató el llanto de Cinzia Francischiello en Gran Hermano

Sin embargo, el malestar no terminó ahí. Más tarde, ya en el confesionario, la jugadora volvió a referirse al episodio y explicó por qué la situación la había afectado tanto. “Fue un segundo que estuve en el baño y mi plato fue asignado a otra persona porque alguien asumió que sobraba. Yo cuando tengo hambre no puedo pensar”, denunció Cinzia.

Mientras tanto, en el streaming del programa también analizaron el episodio. Yisela “Yipio” Pintos fue una de las más críticas y apuntó directamente contra la venezolana: “Que yo llore por comida… bueno, te lo esperás, ‘la gorda está en un shock emocional’. ¿Pero que Miss Venezuela llore por comida y haga el escándalo que hizo cuando al fin y al cabo comió y no come más que eso? Por favor, no le mientas a la gorda con la comida”, disparó.

El conflicto siguió escalando cuando Dani pasó por el stream y, aunque había consolado a Cinzia dentro de la casa, terminó cuestionándola a sus espaldas. Allí explicó que ella misma había comido un poco de más sin darse cuenta, aunque minimizó lo sucedido.

“Las otras empezaron a armar el carnegate porque acá todo se aprovecha. Pero el juego de algunas acá es un poco básico”, sentenció la coach motivacional, dejando en claro que el episodio de la comida también se convirtió en una nueva batalla estratégica dentro del reality.