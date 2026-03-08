A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
GIRO EXPLOSIVO

Gran Hermano: Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia sellaron una alianza y preparan el golpe contra tres jugadoras

Tras semanas de enfrentamientos, Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia dejaron atrás sus diferencias en Gran Hermano Generación Dorada y comenzaron a planear juntos una jugada que tiene a tres participantes en la mira. Enterate todo.

8 mar 2026, 20:04
Gran Hermano: Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia sellaron una alianza y preparan el golpe contra tres jugadoras
Gran Hermano: Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia sellaron una alianza y preparan el golpe contra tres jugadoras

Gran Hermano: Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia sellaron una alianza y preparan el golpe contra tres jugadoras

Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia comenzaron Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) como dos de los jugadores más confrontativos de la casa. Desde los primeros días protagonizaron discusiones, se acusaron mutuamente de ser “falsos” y hasta se votaron entre sí en la primera gala de nominación.

Sin embargo, con el correr de las semanas el vínculo entre ambos cambió de forma inesperada. Aunque frente al resto de los participantes continúan mostrando distancia e incluso discutiendo, en privado comenzaron a acercarse y a hablar de estrategia.

Leé también

El duro revés judicial que sacude a Brian Sarmiento y siembra dudas por su futuro en Gran Hermano

El duro revés judicial que sacude a Brian Sarmiento y siembra dudas por su futuro en Gran Hermano

La tregua se consolidó en los últimos días, cuando ambos coincidieron en analizar cómo se está moviendo el juego dentro de la casa y quiénes podrían convertirse en sus principales rivales.

En ese contexto, Brian advirtió que Daniela De Lucía “empezó a jugar a pleno” y que estaría intentando descubrir cuál es el verdadero vínculo entre él y Emanuel. Por eso decidió comentarle la situación al exparticipante de Gran Hermano 2011.

Emanuel, por su parte, aseguró que también está observando con atención los movimientos de Daniela, especialmente su cercanía con Yipio y Andrea del Boca dentro del reality.

Según su análisis, ese grupo de tres jugadoras podría estar apuntando directamente contra él y contra Brian, lo que encendió las alarmas dentro de su nuevo acuerdo de juego.

“Si querés que nos juntemos en una placa para sacar a alguna de ellas tres, me prendo”, le dijo Emanuel a Sarmiento durante la charla estratégica. Luego agregó, con cautela para evitar sanciones por complot: “Una de ellas va a tener que ir mano a mano con alguna de las tuyas”.

Así, lo que comenzó como una rivalidad abierta terminó transformándose en una inesperada alianza que podría cambiar el equilibrio dentro de la casa.

Embed

Qué le pasó a Kennys Palacios en Gran Hermano

Las escenas que se comparten a diario en redes sociales reflejan que la experiencia de Kennys Palacios, el estilista y amigo de Wanda Nara, dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no está siendo nada fácil. Con el correr de los días, el aislamiento y la intensidad del juego comenzaron a pasarle factura y en más de una oportunidad se lo vio visiblemente afectado.

El pasado 7 de marzo volvió a vivir un momento de mucha sensibilidad dentro de la casa. En distintos videos que rápidamente se viralizaron, Palacios aparece completamente quebrado, sin poder contener el llanto. La situación generó preocupación entre los seguidores del reality, sobre todo porque debieron intervenir sus propios compañeros para contenerlo.

Entre quienes se acercaron para acompañarlo estuvieron Brian Sarmiento, Franco Poggio, Titi y Nazareno. Sin embargo, fue el exfutbolista quien tomó la iniciativa y se quedó a su lado durante más tiempo, hablándole con calma y tratando de tranquilizarlo en medio del difícil momento.

A partir de estos episodios de angustia que se repitieron en los últimos días, en las redes sociales comenzaron a multiplicarse los comentarios y las especulaciones sobre su futuro dentro del programa. Muchos usuarios se preguntan si el estilista logrará adaptarse al encierro o si el peso del aislamiento terminará afectando su continuidad en la competencia.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Brian Sarmiento Gran Hermano Telefe

Lo más visto