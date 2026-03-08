Gran Hermano: Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia sellaron una alianza y preparan el golpe contra tres jugadoras

Emanuel, por su parte, aseguró que también está observando con atención los movimientos de Daniela, especialmente su cercanía con Yipio y Andrea del Boca dentro del reality.

Según su análisis, ese grupo de tres jugadoras podría estar apuntando directamente contra él y contra Brian, lo que encendió las alarmas dentro de su nuevo acuerdo de juego.

“Si querés que nos juntemos en una placa para sacar a alguna de ellas tres, me prendo”, le dijo Emanuel a Sarmiento durante la charla estratégica. Luego agregó, con cautela para evitar sanciones por complot: “Una de ellas va a tener que ir mano a mano con alguna de las tuyas”.

Así, lo que comenzó como una rivalidad abierta terminó transformándose en una inesperada alianza que podría cambiar el equilibrio dentro de la casa.

Qué le pasó a Kennys Palacios en Gran Hermano

Las escenas que se comparten a diario en redes sociales reflejan que la experiencia de Kennys Palacios, el estilista y amigo de Wanda Nara, dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no está siendo nada fácil. Con el correr de los días, el aislamiento y la intensidad del juego comenzaron a pasarle factura y en más de una oportunidad se lo vio visiblemente afectado.

El pasado 7 de marzo volvió a vivir un momento de mucha sensibilidad dentro de la casa. En distintos videos que rápidamente se viralizaron, Palacios aparece completamente quebrado, sin poder contener el llanto. La situación generó preocupación entre los seguidores del reality, sobre todo porque debieron intervenir sus propios compañeros para contenerlo.

Entre quienes se acercaron para acompañarlo estuvieron Brian Sarmiento, Franco Poggio, Titi y Nazareno. Sin embargo, fue el exfutbolista quien tomó la iniciativa y se quedó a su lado durante más tiempo, hablándole con calma y tratando de tranquilizarlo en medio del difícil momento.

A partir de estos episodios de angustia que se repitieron en los últimos días, en las redes sociales comenzaron a multiplicarse los comentarios y las especulaciones sobre su futuro dentro del programa. Muchos usuarios se preguntan si el estilista logrará adaptarse al encierro o si el peso del aislamiento terminará afectando su continuidad en la competencia.