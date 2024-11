El calvario de Juan Martín Del Potro por su serio problema de salud: "Me angustia"

Juan Martín expresó que sufre porque hay actividades que antes podía hacer sin dificultad y hoy son todo un esfuerzo. "Hoy en día lo único que pido es subir una escalera sin dolor o poder ir a Tandil manejando. Son 4 horas de auto que hacía de taquito y ahora tengo que parar 10 minutos porque me duelen las rodillas", detalló.

El ex tenista reconoció que se siente abatido por esta dura realidad. "De lo que venía haciendo a verme así, pensando qué hacer para llegar manejando a Tandil sin sentir dolor... es una calidad de vida que no tengo. Me angustia", señaló.

Al finalizar, el tandilense mencionó que recibe ayuda profesional porque los días son difíciles. "Hago mucha más terapia de la que tenía que hacer porque no soy tan capaz de sobreponerme a ciertas situaciones de la vida que me fueron tocando. La voy llevando a veces mejor, a veces peor", sentenció.

juan martin del potro 1.jpg

Sofía Jujuy apuntó contra Juan Martín del Potro a casi cuatro años de haberse separado

Sofía Jujuy sorprendió al tirarle un dardito a Juan Martín Del Potro y contar que, a casi cuatro años de su separación, está dispuesta a volver a verlo. La modelo dijo que lo llevaría a su cama de nuevo.

“Tenés una cama de una plaza para dormir todas las noches, pero un famoso te tiene que acompañar y abrazar sí o sí. ¿A quién elegís? ¿Oky o Del Potro?”, planteó Juariu en el ciclo de stream Rumis.

“¡Mil veces Juan! De una te lo digo”, dijo la morocha sin dudarlo y explicó: “Abraza bien, es grandote”, agregó con respecto al deportista, generando la sorpresa de todos en el estudio.

“Ya una vez volví con un ex y no me fue bien, así que si es ex, es por algo. Pero estoy para una visita, un reencontronazo...”, soltó la modelo, tirando un dardito. De todos modos, el tenista de Tandil está en pareja y hay que esperar su reacción de estos dichos inesperados.