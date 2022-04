El casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio: las fotos de los flamantes novios tras dar el "sí"

Marina Calabró; Rodolfo Barili y su novia; Luciana Geuna; Mauricio D’Alessandro y su novia, Mariana Gallego; Mariana Fabbiani y su esposo, Mariano Chihade; Romina Manguel, Luis Majul, Diego Leuco, Nicolás Wiñazki -entre otros- fueron algunas de las celebrities que asistieron a la boda.

Tras la recepción, comenzó la ceremonia a las 20, y frente a todos sus invitados, Lanata y Marcovecchio dieron el sí, con un look que impactó a todos los presentes: ella lució un diseño total white de Gino Bogani, mientras que el periodista también optó por un saco del mismo tono.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

La palabra de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio tras el casamiento

“Me caso porque nos encontramos y porque quiero estar con ella siempre”, dijo el periodista en diálogo con TN. Además Lanata señaló que “muchas veces no se trata de buscar el amor sino que uno encuentra por azar”: “Me encontré con Elba. Creo en Dios, pero no soy católico practicante, pero ella sí y decidimos casarnos”.

Por su parte, la novia manifestó: “Casarse es un proyecto de vida, es elegirse para el resto de la vida. Jorge apareció en mi vida y desde ese instante fui más feliz y es lo que quiero para el resto de mis días”.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

RS Fotos