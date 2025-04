Luciana de Gran Hermano se hizo un cambio total de look y causó sorpresa

En su cuenta de Instagram, la profesora de danza compartió varias fotos para mostrar a sus seguidores una melena mucho más rubia, que recuerda un poco sus primeros días en la casa más famosa, ya que lucía un estilo similar. No obstante, en este caso el resultado fue un tono platinado muy favorecedor.

Luciana se hizo un balayage con tonos rubios muy claros para iluminar el marco de su cara. Para cerrar el estilismo se hizo ondas ligeras de medios a puntas para añadir volumen. Sobre la publicación, la joven señaló: “Ahora soy iconic baby. Soy un popstar”.

Luciana Gran Hermano

Diego Poggi advirtió un llamativo detalle de la eliminación de Luciana en Gran Hermano 2024

En un versus reñido con Chiara Mancuso, Luciana Martínez se convirtió en la última eliminada de Gran Hermano 2024 con el 51,2 por ciento de los votos.

"Cuando se cierra una puerta, se abre el universo entero", expresó la morocha al despedirse del reality de Telefe.

En el streaming de Telefe, Diego Poggi analizó la salida de Luciana Martínez de Gran Hermano 2024 y advirtió un detalle que le llamó poderosamente la atención.

El conductor se detuvo en la reacción de Luz Tito cuando Santiago del Moro anunció la decisión del publico.

"No tengo nada en contra de Luz, pero a mí me gusta analizar caras... yo veo una mueca. No te digo que quería que se vaya, pero yo siento que estaba más unida a Chiara que a Luciana en el último tiempo", señaló Poggi.