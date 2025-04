Yuyito González volvió a la televisión y Rosina de Gran Hermano protagonizó un papelón

Amalia mostró su nuevo living y presentó a sus panelistas: el periodista Lucas Bertero, la ex Gran Hermano Rosina Beltrán y el hijo de Luis Ventura, Facundo.

Uno de los temas que tocaron en el ciclo fue el caso de Morena Rial, que fue excarcelada, pero tiene varias dificultades que resolver en la Justicia.

“Ella dijo que está siguiendo la terapia intensiva, también está siguiendo todo lo impuesto por la Justicia con la excarcelación”, señaló la ex participante de Gran Hermano.

“Está siguiendo la terapia psicológica, digamos”, la corrigió Yuyito, rápidamente. Mirá el video.

La romántica declaración de amor de Renato a Rosina en Gran Hermano 2024

En la gala de eliminación de Gran Hermano 2024, Telefe, el participante Renato Rossini le declaró su amor a la exjugadora de la temporada anterior, Rosina Beltrán.

En pleno aire, el peruano volvió a mostrar la piedrita que le dio la misteriosa mujer y el conductor Santiago del Moro le preguntó sin vueltas: "Somos todos grandes, ¿de quién es la piedrita esa?".

"Es que no sé si ella está de acuerdo con que lo diga. No sé, no hemos conversado sobre el tema", le respondió Renato. "Bueno, pero eso es problema de ella, ¿es como un amulato'", siguió el presentador.

"La piedrita tiene dueña,es una dueña muy linda. Puedo tirar pistas: su nombre empieza con R y termina con A", dijo el participante. "Ayyyyy, ya sé quién es", gritó emocionada Selva Pérez. "Es del otro lado del charco", sumó la rubia entusiasmada.

"¿Están de novios?", le consultó Del Moro. "Nos estamos conociendo. Pero que sepa que la quiero mucho, que la extraño un montón y que espero volver a verla pronto", expresó Renato. "Bueno, no tan pronto", dijo entre risas pensando en la competencia.