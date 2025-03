El duro comunicado de Gran Hermano para Luciana Martínez tras la denuncia de Bati

"Pero la cuestión cambia sustancialmente si una persona expresa su incomodidad. En las últimas horas ocurrieron algunos episodios que me llenan de preocupación. Quiero referirme al acercamiento que existe entre Bati y Luciana y al notorio malestar de Bati ante conductas que él considera inapropiadas o excesivas de parte de ella",siguió.

"Hoy en el confesionario Bati expuso este problema. Si bien manifestó que él mismo se encargaría de resolverlo, mi deber no obstante es hablar con mucha seriedad sobre lo sucedido. Aunque se trate de un tema sensible, delicado, decidí, por ahora, no aplicar sanciones, pero quiero decirte algo, Luciana. Y me gustaría que todos prestaran mucha atención. Quiero recordar que en mi casa, al igual que en la vida, están permitidos todo tipo de vínculos. Los aliento y celebro, siempre y cuando cuenten con la aceptación y el consentimiento de las partes involucradas. Entiendo que hay límites que no deben cruzarse si alguien dice no", remarcó.

Por último, expresó: "Sepan que cuentan con la libertad absoluta para interactuar como quieran, pero estaré muy atento a que no sobrepasen las fronteras del respeto y conviertan una relación que debe ser sana y placentera en algo reprobable que me obligue a proceder con severidad".

Apareció un video que compromete a Bati tras su dura acusación contra Luciana en Gran Hermano 2024

En las últimas horas, Santiago Larrivey, a quien todos conocen como Bati, apuntó fuerte contra Luciana Martínez.

En una charla con Marcelo Carro, Chiara Mancuso y Ulises Apóstolo, el muchacho que dijo se siente muy incómodo con los comentarios que le hace la participante con algún elogio o cuando se le acerca por demás en distintos momentos.

El tema generó enorme revuelo entre los fans de Gran Hermano 2024. Algunos seguidores del reality apoyaron al jugador, mientras que otros lo fustigaron.

En X se hizo viral un video donde se ve a Luciana junto a Bati, donde los dos se muestran cómplices y bailan de forma muy sexy. Ese material no dejó bien posicionado al muchacho.

"Yo no me la fumo a Luciana, pero de ahí a decir que alguien te acosa ¿y vos hacer esto? No sé hace hermano…", "El juego de Bati es oscuro, espero que se vaya", "Se tienen que ir Batí y Lorenzo el domingo, antes que éste fantasma crezca dentro de la casa", fueron algunos de los comentarios que se replicaron en dicha red social.