El comentario letal de Flor de la V sobre Tomás Holder de Gran Hermano 2022

Flor de la V vio ese material y fue tajante con su análisis. "Dice: 'yo con mi mamá hacemos videos y no hago daño a nadie'. Sí, hace daño porque están estigmatizando con una chica que trabaja en un supermercado cuando dice: 'es un diez, pero es cajera'".

La conductora señaló que Holder trata de construir un personaje que no es acorde a su realidad. "Es el típico que come pollo y eructa caviar. No le da para Punta del Este y va a Cariló", remarcó.

Por último, Flor opinó que el ex GH tiene chances de ingresar nuevamente a la casa y tener una segunda oportunidad. "Yo creo que lo van a volver a meter", concluyó.

Tomás Holder

La dura crítica de Marina Calabró tras el debut de Santiago del Moro en Gran Hermano 2022

Al aire en Lanata sin filtro (Radio Mitre) Marina Calabró sorprendió a todos al dar su mirada sobre el rol de Santiago del Moro como conductor de Gran Hermano 2022.

“Uno se puede deshacer en elogios, pero si dice ‘uh, pero el blanco del ojo’, marcan eso. A mí me gusta el laburo que está haciendo Santiago, pero entiendo a lo que apunta Mario Pergolini, cuando dice que todo se ve ‘noventoso’. Quizás los noventa sean los nuevos 2022”, dijo la periodista, en referencia a dichos del ex CQC, que también habló del presente profesional de Del Moro.

“Me llamó la atención que siga existiendo un formato como este, tan de los noventa. Lo veo a Santiago Del Moro. Increíble. Es un conductor de los noventa. Tendría que estar haciendo cosas en otros lados, otras plataformas”, sostuvo Pergolini en una nota con Luis Novaresio.

Marina señaló que Del Moro no está acostumbrado a recibir cuestionamientos. “Está un poco malcriado Santiago Del Moro. Está demasiado acostumbrado al elogio. Todo lo que suene ahí en el medio, entre el elogio y la crítica, por las dudas.... ¡Se enoja!”, sentenció.