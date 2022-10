Estremecedor relato de la ex de Tomás Holder de Gran Hermano 2022: violencia, miedo y terapia

La joven que terminó su relación con el rosarino a mediados de este año explicó: "Supe que sufrió una especie de acoso porque antes era flaco. Después a medida que pasó el tiempo no fue más así".

"Nos conocimos por Instagram en pandemia, al principio pintaba todo bien y después fue abarcando una personalidad desconocida", añadió con valentía.

"Empezó a mostrarse más ególatra, una persona que él no era conmigo. Al principio lo tapaba y después empezó a descubrirse", se sinceró.

Y reconoció: "La relación terminó en agosto de este año. Para el afuera estaba seguro de su sexualidad, yo estaba segura de él y nunca llegué a dudarlo".

Consultada sobre si vivió algún episodio de violencia con él, comentó: "Mi abogado me aconsejó no hablarlo pero sí, tuvo actitudes violentas. Su físico de por sí da un temor en mi persona. A partir de estos episodios de violencia tuve que asistir a terapia pero no hice denuncia".

tomas holder 1.jpg

Flor de la V criticó a Tomás Holder de Gran Hermano 2022 y lo trató de "Hipócrita"

Flor de la V decidió cuestionar el comportamiento de Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano 2022, por sus tiktoks con su madre en los que hace rosa el incesto con escenas de celos y peleas.

Atenta la entrevista que le hicieron en LAM, América TV, por el ida y vuelta del ex participante con Ángel de Brito, la conductora de Intrusos decidió exponer lo que piensa sobre los cuestionados clips del influencer con la madre.

"Tomás y la mamá, dos hipócritas que intentan tirarse lavandina. Su TikTok los deja en evidencia”, expresó Florencia en Twitter.

Al ver, los seguidores le preguntaron si lo conocía y Flor aseguró que no: "Son de manual… Te desconocen frente a la gente y en la clandestinidad te piden el tesorito. Traumadas", sumó la conductora en referencia a la sexualidad del rosarino.