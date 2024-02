El Conejo confesó si su nuevo tema musical está dedicado a Coti Romero: "Habla un poco de..."

“Nos animamos a otra cosa más, estamos sumando algo más al currículum. Fue una propuesta y la verdad que como vengo de una familia así me encanta y amo la música”, expresó al comienzo de la nota acerca de este nuevo camino.

Luego llegó el momento de la verdad y aseguró: “No, ¿cómo va a ser para Coti? ¿Por qué haría una letra para Coti? Es para gente que ha pasado por situaciones amorosas, frustración, experiencias de vida. Creo que la música se basa en eso”.

En eso reveló que la letra fue escrita por él y habló de un segundo tema que saldrá pronto. “La semana que viene estamos grabando otro tema que también habla un poco del amor, desamor y no es para Coti. No haría música hacia ella y aparte que ya pasó hace mucho tiempo”, sentenció.

Embed

El Conejo Quiroga dio detalles del traumático momento de salud que pasó y culpó a Coti Romero

El Conejo Alexis Quiroga fue uno de los invitados del domingo a la mesa de Juana Viale y ahí sorprendió al contar cómo padeció a nivel físico su separación de Coti Romero a mediados de 2023.

“Yo tuve un episodio, me pasó el famoso ‘que te avisa el cuerpo’ y tuve ataques de pánico y vértigo. Fue hace muy poco, me agarró en pleno Bailando”, indicó el ex Gran Hermano.

La conductora le preguntó si eso se debió la exposición mediática y ahí el Cone comentó: “Estrés y tuve un pasado con mi ex (Coti Romero) bastante fulero”.

Embed

“Estuve ocho meses nomás de novio, fue más la exposición de lo que pasó y todo tan mediático. No sé si fue traumático, pero fue lindo para aprender. Ahora estoy solo", continuó el Conejo.

Y remarcó: “Yo vengo de un pueblo muy chico, General Cabrera, en donde todo esto se ve tan lejano que no llega alguien de un pueblo porque está la visión de que lo que está en tele está en tele y en el pueblo es trabajo”.

Cabe recordar que luego de seguir con el romance fuera del reality, Coti Romero y el Conejo se separaron en junio del año pasado y la relación no terminó del todo bien.