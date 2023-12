El Conejo dio detalles acerca de su preocupante estado de salud: "Estuve internado"

“Acá estamos, sigo con mareos, me volvieron a agarrar vómitos así que estoy en cama. Una bronca terrible”, expresó Alexis. "El viernes estuve internado, tenía que quedarme todo el viernes y parte del sábado, pero pedí irme por que lo que eran las últimas funciones de cierre de temporada y quería terminar con el teatro”, relató.

En relación a lo que le dijeron los médicos, explicó tenia el vértigo muy alto, lo cual se origino por un problema dentro del oído. “Se me habían desacomodado unas piedritas que tenemos en el oído que hacen el equilibro! Así que Furman mañana supuestamente me las acomoda", detalló.

El Conejo sobre su salud

El tremendo furcio del Conejo en el Bailando 2023 que dejó en evidencia el romance con su bailarina

Desde que comenzó el Bailando 2023 (América) Alexis el Conejo Quieroga y su bailarina, Martina Peña, enfrentan fuertes rumores de romance. En su momento se los vio compartir distintas salidas e incluso su coach aseguró que tienen mucha química.

Este viernes, la pareja abrió la noche de reggaetón caliente y hubo un gesto que podría confirmar que hay un vinculo más allá de la amistad. “El sábado estaba solo en casa y le mando un mensaje donde le pongo: che ¿queres que salgamos esta noche?”, comentó el joven.

“Como amigo no estás en tu casa solo y le escribís a ella, el como amigo es rarísimo”, acotó Marcelo y Alexis continuó: "Me dijo que no porque dice que si salíamos la gente iba a pensar que estábamos juntos”.

En eso, su compañera lo interrumpió y amplió: “Tengo algo para decir, ¿por qué le dije que no? porque la noche anterior habíamos salido con Kennys, Romina, y yo le dije que vaya. Lo invité, él llegó estuvo ahí toda la noche y desapareció. No se fue con otra persona pero se fue a su casa y me él iba a llevar".

“Yo tenía un amigo de Córdoba que dormía conmigo y me fui a mi casa porque se tenía que tomar el avión en poquitas horas. Y ella se fue con todos caminando, pensé que se iba con ellos. Sino la hubiera llevado a casa, ¿Cómo que no?”, fue ahí cuando se dio cuenta que se había mandado al frente solo y corrigió: "A tu casa, perdón".