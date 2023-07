El confuso mensaje de Wanda Nara en el que pone en duda su regreso al país

Embed

En un posteo en dicha red social, Wanda dejó un mensaje que provocó desconcierto entre sus seguidores. “Un largo camino a casa”, escribió la figura de Telefe, lo que hace pensar que prevé quedarse en Turquía y se desconoce cuándo volverá a Buenos Aires.

Quien se quedó en la Argentina fue su ex pareja, Maxi López, que vino para apoyarla, en medio de la enorme preocupación por su salud. El ex jugador tiene pensado volver a Europa el 1° de agosto, mientras tanto disfruta de su hijo, Valentino, que está consolidándose como estrella de las inferiores de River.

Wanda Nara.jpeg

Wanda Nara ya se fue del país en medio de las dudas sobre su estado de salud

Luego de confirmar -en la tarde del pasado jueves- que su próximo destino sería a Estambul para acompañar a Mauro Icardi en su carrera futbolística, PrimiciasYa obtuvo la información exclusiva de que Wanda Nara finalmente abandonó el pías anoche.

Según pudo saber este medio, la conductora de MasterChef (Telefe) partió en un vuelo privado junto a su familia pasadas las 22. "No me voy a hacer tratamiento a ningún país. Me voy para acompañar a Mauro", sostuvo Wanda horas antes en sus redes sociales.

En cuanto al desarrollo de su esposo en la ciudad de Turquía, su abogado Elio Pino compartió esta tarde una sugerente historia en la cual puso emojis de corazón con los colores de club Galatasaray junto a un avión y un león, animal con el que se identifica a Mauro Icardi.