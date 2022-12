El conmovedor video del hijo de Luis Ventura, Antonio, en medio de su terapia

Embed

"¡Vamos Venturiiin!", escribió el periodista, orgulloso y feliz por el progreso de Antonio en cada sesión de terapia. Sin dudas, el pequeño cuenta con el enorme apoyo de sus padres para poder avanzar en su recuperación.

"Hermoso", "¡Con amor todo se puede!", "¡Bravo Antonio! ¡Que lindo ver tus avances!", "Dios va a ayudar a Antonio a ponerse bien", fueron algunos de los mensajes que le dejaron a Ventura en el posteo en dicha red social.

Luis Ventura reavivó la guerra con Jorge Rial por APTRA: "Quiere que le demos un premio"

En octubre, Luis Ventura quedó envuelto en un escándalo, por el cual estuvo a punto de dejar la presidencia de APTRA. El periodista explotó luego de que se conociera una lista con parte de los nominados de los Premios Martín Fierro de Cable 2022.

Después del revuelo, la figura de América TV difundió la lista oficial con los candidatos y confirmó que decidió continuar como máxima autoridad de dicha entidad.

En una nota con Intrusos, Ventura le contestó con todo a Jorge Rial, que volvió a criticar los premios Martín Fierro y la legitimidad de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas.

El conductor de Secretos Verdaderos dijo que la animosidad del ex Intrusos con APTRA tiene que ver con un viejo rencor: "Se postuló en una lista para ser directivo de APTRA. El tema es que no ganó, se fue, después quiso volver y no lo dejaron".

El cronista de Intrusos mencionó que Rial sostuvo que el revuelo que se generó con la filtración le dio mayor trascendencia a la ceremonia. "Eso es porque quiere que le demos un premio a él", retrucó Ventura.

Por último, el periodista lanzó un comentario irónico para dar a entender que su colega, en realidad, no quiere otra cosa que un reconocimiento de parte de APTRA. "Un día voy a hacerle un homenaje", sentenció.