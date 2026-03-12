Carmiña expulsada de Gran Hermano: el duro relato del ex Mambrú Emanuel Ntaka por el racismo que sufrió
Emanuel Ntaka, ex integrante del grupo Mambrú, se refirió a los polémicos dichos de Carmiña a Mavinga en Gran Hermano y recordó cómo sufrió el racismo en su juventud.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se vio convulsionada después de la drástica decisión que se tomó el miércoles por la noche con la expulsión de Carmiña Masi tras sus dichos racistas contra Jenny Mavinga.
El Big le indicó a la periodista paraguaya que debía dirigirse de inmediato a la puerta giratoria y que sus pertenencias serían entregadas después.
Lo cierto es que antes de esta dura sanción de GH a Carmiña, el ex integrante del grupo Mambrú, Emanuel Ntaka, habló en el ciclo SQP (América Tv) y recordó los malos momentos que pasó en su juventud por el racismo.
"Me llegó un recorte (de lo que dijo Carmiña sobre Mavinga) y la verdad que me indignó muchísimo. Es terrible por donde lo veas si fue así como me decís, una locura. Estamos en un país donde estamos muy acostumbrados a no tolerar y no respetar y realmente es totalmente indignante", comenzó Emanuel.
En charla con Yanina Latorre y su equipo, recordó su experiencia personal antes de saltar a la fama con Mambrú, incluso sufriendo no solo violencia verbal sino también física: "Durante toda mi vida he convivido con situaciones de racismo, algunas de palabras y también he llegado a sufrir violencia física, me han atacado".
"Fue antes que se conformara el grupo y tenía veintipico. Era barman en un boliche, salía de trabajar y cuando estaba en la parada del colectivo se me acercaron cinco personas al grito de negro de mie... volvete a tu país. Y me empezaron a pegar. Me decían volvete a tu país y yo soy argentino. Ahí te das cuenta de la ignorancia y sociedad que tenemos. Hay una comunidad afroargentina muy importante desde siempre", continuó su dramática experiencia.
Y cantante explicó que esos repudiables hechos lo marcaron: "Después que me hice conocido en el grupo la cosas cambia, ya dejas de ser como civil y pasas a ser conocido y el trato cambia. Pero no me olvido de mi infancia, de lo sucedido durante toda mi vida. Siguen pasando estas cosas y tuvimos el caso hace muy poquito en Brasil de una argentina".
La explosión de Mambrú y la especial foto del reencuentro
Mambrú fue un exitoso grupo pop argentino formado en 2002 a través del reality Popstars, integrado por Pablo Silberberg, Germán "Tripa" Tripel, Milton Amadeo, Emanuel Ntaka y Gerónimo Rauch.
Tras lanzar tres álbumes y alcanzar gran popularidad en la Argentina y en varios países, la banda se disolvió oficialmente en el año 2005 para que cada integrante siguiera su carrera en solitario.
Después de muchos años los integrantes volvieron a juntarse a mediados de 2022 en una foto que subieron a las redes sociales tras seguir sus caminos artísticos por separado.
"20 años no son nada", expresaron en la postal que volvió a emocionar a sus fanáticos.