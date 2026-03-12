Carmiña expulsada de Gran Hermano: el duro relato del ex Mambrú Emanuel Ntaka por el racismo que sufrió

En charla con Yanina Latorre y su equipo, recordó su experiencia personal antes de saltar a la fama con Mambrú, incluso sufriendo no solo violencia verbal sino también física: "Durante toda mi vida he convivido con situaciones de racismo, algunas de palabras y también he llegado a sufrir violencia física, me han atacado".

"Fue antes que se conformara el grupo y tenía veintipico. Era barman en un boliche, salía de trabajar y cuando estaba en la parada del colectivo se me acercaron cinco personas al grito de negro de mie... volvete a tu país. Y me empezaron a pegar. Me decían volvete a tu país y yo soy argentino. Ahí te das cuenta de la ignorancia y sociedad que tenemos. Hay una comunidad afroargentina muy importante desde siempre", continuó su dramática experiencia.

Y cantante explicó que esos repudiables hechos lo marcaron: "Después que me hice conocido en el grupo la cosas cambia, ya dejas de ser como civil y pasas a ser conocido y el trato cambia. Pero no me olvido de mi infancia, de lo sucedido durante toda mi vida. Siguen pasando estas cosas y tuvimos el caso hace muy poquito en Brasil de una argentina".

La explosión de Mambrú y la especial foto del reencuentro

Mambrú fue un exitoso grupo pop argentino formado en 2002 a través del reality Popstars, integrado por Pablo Silberberg, Germán "Tripa" Tripel, Milton Amadeo, Emanuel Ntaka y Gerónimo Rauch.

Tras lanzar tres álbumes y alcanzar gran popularidad en la Argentina y en varios países, la banda se disolvió oficialmente en el año 2005 para que cada integrante siguiera su carrera en solitario.

Después de muchos años los integrantes volvieron a juntarse a mediados de 2022 en una foto que subieron a las redes sociales tras seguir sus caminos artísticos por separado.

"20 años no son nada", expresaron en la postal que volvió a emocionar a sus fanáticos.