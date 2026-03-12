El explosivo comunicado de la familia de Carmiña Masi tras su expulsión de Gran Hermano

"Sabemos que el comentario que hizo estuvo muy mal. Lo reconocemos con claridad. No lo justificamos ni lo compartimos. También sabemos que hay errores que para muchas personas pueden parecer imperdonables. Entendemos ese sentimiento y lo aceptamos con firmeza y con respeto hacia quienes se sintieron ofendidos. Pero quienes conocemos a Carmina también sabemos algo muy profundo: ese momento no define quién es ella", se remarcó.

A continuación, destacaron la personalidad de la periodista: "representó al Paraguay dentro de la casa de una manera extraordinaria. Fue una de las personas más preparadas para estar ahí: inteligente, estratégica, frontal y auténtica. Una jugadora fuerte que dejó todo en cada momento del reality".

Por último, volvieron a poner en foco en que cualquier ser humano puede equivocarse, "a veces de formas grandes, dolorosas y públicas" pero "cuando eso pasa, lo único que queda es hacerse cargo, aprender y crecer".

"Nada borra lo que pasó, pero tampoco borra todo lo demás. Las personas somos mucho más que nuestros peores momentos. Y quienes la conocemos, la amamos y la vamos a bancar hasta la muerte", cierra el escrito.