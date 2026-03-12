El romántico gesto de Indiana Cubero con su novio Thiago Silvero que sorprendió a todos
Al cumplirse un nuevo aniversario de su relación, Indiana Cubero sorprendió con un romántico gesto público dedicado a su novio, el futbolista Thiago Silvero. Aquí, su emotiva declaración de amor.
En medio del revuelo que se desató alrededor de la fiesta de 15 que Nicole Neumann organizó para su segunda hija, la modelo no esquivó el tema y reconoció que toda esta situación familiar, marcada por cruces y tensiones que se repiten con el paso del tiempo, inevitablemente termina repercutiendo en sus hijas - Sienna, Allegra eIndiana Cubero-.
Consultada por el impacto que tienen estos conflictos, Nicole fue sincera al hablar del costado más sensible de la historia. “Son chicas y esto las afecta. A mí me duele en el alma pero yo solo puedo controlar las cosas de mi lado”, expresó con honestidad, dejando en claro que intenta enfocarse en lo que está bajo su responsabilidad mientras el tema continúa generando repercusiones.
Mientras tanto, en medio de ese escenario cargado de comentarios y versiones, la mayor de las hermanas, Indiana Cubero, optó por mantenerse al margen de la polémica. La adolescente decidió refugiarse en su vida personal y especialmente en el vínculo que mantiene con su novio, Thiago Silvero.
De acuerdo con lo que mostró en sus redes sociales, Indiana atraviesa un gran momento sentimental junto al joven futbolista que forma parte de las divisiones inferiores de Vélez. De hecho, la pareja acaba de celebrar un nuevo aniversario, lo que dejó en evidencia que la relación sigue creciendo con el paso del tiempo.
Para compartir la fecha especial, Indi publicó una imagen muy romántica. En la foto se los ve abrazados, en una escena íntima y relajada, mientras Thiago le da un beso en la cabeza. Junto a la postal, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero escribió un breve pero contundente mensaje que refleja el fuerte momento que atraviesan como pareja: “+3 con vos y sumando. Te amo mi vida”.
Aunque Indiana lo había presentado públicamente en diciembre del año pasado, la revelación de este nuevo aniversario permitió conocer un detalle que hasta ahora no había quedado tan claro: el vínculo entre ambos comenzó hace bastante más tiempo de lo que muchos imaginaban.
Según se desprende de su propio mensaje, el noviazgo habría empezado cuando ella tenía apenas 14 años. Así, con el correr del tiempo y la relación consolidándose, las imágenes de la pareja comenzaron a aparecer cada vez con más frecuencia en el mundo virtual.
De esta manera, todo indica que el romance entre Indiana Cubero y Thiago Silvero atraviesa un presente firme, con una historia que ya lleva varios años y que, al menos por ahora, sigue sumando capítulos.
En qué momento Indiana Cubero blanqueó su noviazgo con Thiago Silvero
Indiana Cubero terminó el 2025 atravesando un gran momento personal. La hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero cerró el año enamorada, al igual que su hermana Allegra, en medio de un período que estuvo marcado por tensiones y conflictos entre sus padres.
Aunque el clima entre los adultos no fue el mejor durante gran parte del año, las hermanas optaron por concentrarse en su propia vida y en sus vínculos, intentando que las disputas familiares no eclipsaran sus alegrías ni sus primeras experiencias amorosas. De hecho, cuando blanqueó su relación, Allegra había compartido una frase que reflejaba lo importante que era ese momento para ella: “Aunque parezca que estoy exagerando, yo quiero mil vidas contigo”, expresó entonces al presentar públicamente a su pareja.
Poco después llegó el turno de Indiana. El pasado 16 de diciembre, la joven decidió mostrar su relación con Thiago Silvero, futbolista de Vélez, el club del que es fanático su padre y en el que Fabián Cubero supo convertirse en un verdadero emblema tras disputar más de 600 partidos oficiales con esa camiseta.
La confirmación del romance se dio de manera muy romántica en redes sociales. Fue el propio Thiago quien compartió una imagen junto a Indiana y dejó ver la felicidad que le genera esta nueva etapa sentimental.“El comienzo de algo muy lindo. Te amo mi compañera”, escribió el futbolista al publicar la foto. Por su parte, ella no tardó en repostear la imagen, dejando en claro que el sentimiento es mutuo.
La historia entre ambos tiene un detalle muy especial: Indiana pasó gran parte de su infancia y adolescencia acompañando a su papá a Vélez Sarsfield, y fue justamente en ese entorno donde conoció a Silvero, uno de los juveniles que promete dentro del club.
Hay otra coincidencia que no pasó desapercibida: el joven se desempeña como defensor, exactamente la misma posición que llevó a Fabián Cubero a convertirse en una figura histórica del Fortín.
El futbolista integra la categoría 2006/2007 y todo indica que su futuro continuará ligado al club de Liniers. De hecho, al renovar su vínculo con la institución, expresó su gratitud con un mensaje especial: “Contento de renovar este vínculo, muchas gracias a todos los que estuvieron, a mi familia, compañeros y amigos. ¡Vamos en busca de más siempre! A seguir trabajando. La gloria le pertenece siempre a Dios”.
Si bien todavía no logró afianzarse en el plantel de primera división, dentro de Vélez consideran que Thiago Silvero es un jugador con gran proyección y que podría tener un lugar importante en el equipo en los próximos años. Mientras tanto, fuera de la cancha, vive un presente más que feliz junto a Indiana Cubero.