El romántico gesto de Indiana Cubero con su novio Thiago Silvero que sorprendió a todos

IG Indiana Cubero - declaración de amor a Thiago Silvero

Para compartir la fecha especial, Indi publicó una imagen muy romántica. En la foto se los ve abrazados, en una escena íntima y relajada, mientras Thiago le da un beso en la cabeza. Junto a la postal, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero escribió un breve pero contundente mensaje que refleja el fuerte momento que atraviesan como pareja: “+3 con vos y sumando. Te amo mi vida”.

Aunque Indiana lo había presentado públicamente en diciembre del año pasado, la revelación de este nuevo aniversario permitió conocer un detalle que hasta ahora no había quedado tan claro: el vínculo entre ambos comenzó hace bastante más tiempo de lo que muchos imaginaban.

Según se desprende de su propio mensaje, el noviazgo habría empezado cuando ella tenía apenas 14 años. Así, con el correr del tiempo y la relación consolidándose, las imágenes de la pareja comenzaron a aparecer cada vez con más frecuencia en el mundo virtual.

De esta manera, todo indica que el romance entre Indiana Cubero y Thiago Silvero atraviesa un presente firme, con una historia que ya lleva varios años y que, al menos por ahora, sigue sumando capítulos.

Indiana Cubero y Thiago Silvero 1

En qué momento Indiana Cubero blanqueó su noviazgo con Thiago Silvero

Indiana Cubero terminó el 2025 atravesando un gran momento personal. La hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero cerró el año enamorada, al igual que su hermana Allegra, en medio de un período que estuvo marcado por tensiones y conflictos entre sus padres.

Aunque el clima entre los adultos no fue el mejor durante gran parte del año, las hermanas optaron por concentrarse en su propia vida y en sus vínculos, intentando que las disputas familiares no eclipsaran sus alegrías ni sus primeras experiencias amorosas. De hecho, cuando blanqueó su relación, Allegra había compartido una frase que reflejaba lo importante que era ese momento para ella: “Aunque parezca que estoy exagerando, yo quiero mil vidas contigo”, expresó entonces al presentar públicamente a su pareja.

Poco después llegó el turno de Indiana. El pasado 16 de diciembre, la joven decidió mostrar su relación con Thiago Silvero, futbolista de Vélez, el club del que es fanático su padre y en el que Fabián Cubero supo convertirse en un verdadero emblema tras disputar más de 600 partidos oficiales con esa camiseta.

La confirmación del romance se dio de manera muy romántica en redes sociales. Fue el propio Thiago quien compartió una imagen junto a Indiana y dejó ver la felicidad que le genera esta nueva etapa sentimental. “El comienzo de algo muy lindo. Te amo mi compañera”, escribió el futbolista al publicar la foto. Por su parte, ella no tardó en repostear la imagen, dejando en claro que el sentimiento es mutuo.

Indiana Cubero y su novio

La historia entre ambos tiene un detalle muy especial: Indiana pasó gran parte de su infancia y adolescencia acompañando a su papá a Vélez Sarsfield, y fue justamente en ese entorno donde conoció a Silvero, uno de los juveniles que promete dentro del club.

Hay otra coincidencia que no pasó desapercibida: el joven se desempeña como defensor, exactamente la misma posición que llevó a Fabián Cubero a convertirse en una figura histórica del Fortín.

El futbolista integra la categoría 2006/2007 y todo indica que su futuro continuará ligado al club de Liniers. De hecho, al renovar su vínculo con la institución, expresó su gratitud con un mensaje especial: “Contento de renovar este vínculo, muchas gracias a todos los que estuvieron, a mi familia, compañeros y amigos. ¡Vamos en busca de más siempre! A seguir trabajando. La gloria le pertenece siempre a Dios”.

Si bien todavía no logró afianzarse en el plantel de primera división, dentro de Vélez consideran que Thiago Silvero es un jugador con gran proyección y que podría tener un lugar importante en el equipo en los próximos años. Mientras tanto, fuera de la cancha, vive un presente más que feliz junto a Indiana Cubero.