Exponen una polémica actitud de Evangelina Anderson con Wanda Nara en el conflicto con Ian Lucas: "Se lo hizo"

"Lo que le hizo a Ian Lucas es horrible. A Wanda también se lo hizo, que es un amor y es luz, pero a Wanda también se lo hizo y se lo volvería hacer”, agregó picante.

La periodista siguió marcando sus diferencias con los manejos de la modelo: “Los golpes te hacen recapacitar, fue horrible lo que le pasó, estaba en boca de todo el mundo. Y vos decís: 'por ahí esta mina cambió un poquito' pero no, le hizo esto a este chico que me pareció horrible lo que le hizo y le va a hacer todo a todos”, expresó contundente.

"Ella ya sabía lo que iba a pasar, si vos sabes, ahora aguantate la pelusa. O sea, si vos estás enamorando a un pibe para que te vaya bárbaro, y bueno no te fue bárbaro, ahora aguántate. Además es muy chiquito, podría ser hasta el hijo, no sé”, comentó firme Gabriela Mandato.

Y continuó: “Tendría que haberse fijarse en las cosas, nosotras las mamás no podemos estar así improvisando. Y no estoy juzgando, digo que hay que pensarlo. No me da pena ni lágrima porque nosotras somos zorras viejas de la profesión, no hay nada que me sorprenda”.

Consultada por el cronista si Evangelina Anderson es mentirosa, Mandato no anduvo con vueltas y cerró categórica: "Sí, con muchas cosas sí. Es que le mintió a toda la gente. O sea, le quería mentir al público que ella no estuvo en un lugar donde participó cuatro años y todos la habíamos visto. Yo estoy opinando porque ella muestra su vida, a mí me importa cero. Como dijo Chralotte Caniggia: me importa tres carajos".

El polémico festejo de Ian Lucas tras la eliminación de Evangelina Anderson de MasterChef Celebrity

Durante la gala emitida el 11 de marzo, Evangelina Anderson y Cachete Sierra fueron los nuevos eliminados de MasterChef Celebrity (Telefe), quedando a poco de la gran final.

Ian Lucas sorpresivamente se mostró eufórico desde las redes sociales tras la eliminación de la modelo en el reaity y no dudó en hacerlo saber públicamente.

El cantante decidió volver a la actividad virtual y compartió un video en sus redes sociales casi al mismo tiempo en que Evangelina Anderson lloraba desconsolada en televisión por su eliminación.

"Seguimos en carrera. No saben lo que trabajé y estudié. Tuve clases de cocina todos los días: volvía de grabar y tenía clases de cocina a la mañana y a la noche. Dejé la vida para estar ahí. Gracias a los que tiraron la mejor siempre", dijo Ian Lucas en un video publicado en historias de Instagram que muchos tomaron como una revancha contra la rubia.