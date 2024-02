El contundente descargo de Juanita Tinelli tras recibir críticas por su físico: "Más amor gente"

Juanita Tinelli en Miami

"Que feo ejemplo para los jóvenes", "Que impresión", "¿Está anoréxica?", "¿Por qué tanta delgadez, paso algo?", "Está muy delgada", "Así no va", "No es un cuerpo sano", "Tiene exceso de delgadez", fueron algunos de los comentarios.

Si bien por el contrario otros usuarios alentaron y pidieron frenar con las opiniones de cuerpos ajenos, fue la misma Juanita quien decidió expresarse al respecto a través de una historia.

"Gracias a toda la gente amorosa, me llenan el corazón sus comentarios", aclaró en primer lugar y siguió: "No mostraría algo insano. Soy sana y la gente que me conoce sabe lo que me gusta comer. Aclaro esto porque simplemente uno no tiene dimensión de lo que puede llegar a generar con un comentario. Más amor gente".

Juanita Tinelli descargo

Juanita Tinelli blanqueó su nuevo romance con una particular foto

En las últimas horas Juanita Tinelli decidió dejar de ocultarse y compartió una imagen en sus redes sociales donde se la puede ver a los besos con su actual novio.

Si bien hace un tiempo se sabe que la joven modelo está en pareja nuevamente, hasta el momento la hija de Marcelo había tomado la decisión de mantener un perfil bajo en cuanto a la relación.

Sin embargo, sorprendió a sus seguidores cuando compartió en sus historias una captura de la sección de sus fotos etiquetadas. Allí, en la primera imagen, de la podía a ver ella dándose un tierno beso con el joven en cuestión.

De todas formas, aunque Juanita haya dado este importante paso en la relación, aún no se conoce la identidad de el chico ni tampoco hace cuanto están saliendo.