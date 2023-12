El contundente descargo de Marina Calabró tras su repentina salida de LN+: "Las cuentas están..."

Y sostuvo: "Yo soy discípula de Santiago del Moro, no tengo ni un portarretrato en LN+, tengo mi mochila que ustedes la ven, es la misma que traigo a acá, la llevo conmigo. No tengo ni un alfiler en LN+, con lo cual, si me tengo que ir mañana, las cuentas están saldadas".

Ahí, su compañera Jésica Bossi le preguntó: "Pero, ¿vos seguís?". Y Calabró le respondió: "Qué silencio, ¿qué sé yo? Lo que nos habían dicho no fue, y algún día nos dirán si hay alguna propuesta. Hablo en plural, tal vez no debería hacerlo, estoy incluyendo a mi adorada compañera Débora Plager. Y si no, hay ofertas de otros canales de aire, de cable y productoras independientes, gracias a Dios".

El costoso regalo que Iliana Calabró le hizo a Marina por su cumpleaños tras la polémica familiar

A menos de una semana del polémico reclamo de mayor atención familiar por parte de Iliana Calabró a su hermana menor en el PH, Podemos Hablar (Telefe), llegó justamente el cumpleaños de Marina, lo que resultó ser la excusa perfecta para hacer las paces y reconciliarse.

Es así que con motivo de los 50 años que la politóloga cumplió este 13 de diciembre, su hermana mayor le llevó de regalo a Marina Calabró un par de anillos, según contó y mostró Nancy Duré en Socios del espectáculo (El Trece).

Son “dos anillos. Uno de parte de Coca y otro de Iliana”, aseguró la periodista mientras compartían imágenes del encuentro familiar del que fue testigo Duré y no dudó en registrar imágenes del abrazo entre las hermanas y su madre.

anillos - El lujoso regalo de Iliana Calabró a Marina Calabró .jpg

En tanto, su compañera Mariana Brey agregó que “se pueden usar en conjunto, porque los dos son un anillo. Es una posibilidad de llevar a su madre y su hermana con ella, o por separado”. “No es que hizo el regalo el sábado después del quilombo que se armó”, aclaró en tanto Adrián Pallares.

Asimismo, Duré detalló sobre las joyas: “Son brillantes y zafiros encastrados, y el valor de cada uno estaría rondando los 2.000 dólares”, si bien dejó en claro que “el valor simbólico es mucho más grande que el material”. “El hecho de encastrarse es símbolo de unión eterna”, concluyó.