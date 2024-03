El contundente pedido de la hermana de Agostina Spinelli tras la escandalosa salida de Gran Hermano

Esto se debió principalmente a la tensa relación que tenía en el día a día con Juliana Scaglione, Furia. "Venía de una semana terrible, llorando, no daba más, y ese sábado fue mi límite. No podía quedarme callada y generaba todo el tiempo una pelea que a mí me hacía mal", precisó la participante en El Debate del reality.