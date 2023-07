El crudo relato de Verónica Ojeda sobre su experiencia con Aníbal Lotocki

Ojeda reveló que lfue llamativa la actitud del polémico cirujano en la primera consulta. "Me dijo: 'te opero la semana que viene'. Me hice unos estudios y me operé. Me hice una lipo general y, después de eso, él decidió colocarme relleno en las caderas", continuó.

"Yo lo único que le pedí fue una lipo porque yo creí que lo necesitaba. Me terminó agregó relleno", remarcó.

Tras la cirugía empezaron las complicaciones: "Después de la operación me interné en una clínica. La madrina de mi hijo me va a ver y yo estaba muy mal, me sentía muy mal. Ella me dice: 'te veo muy mal'. Yo me quería levantar de la cama y no me podía levantar. Lo intenté y me desvanecí", siguió con su relato.

Por último, Ojeda dijo que ese mal momento la marcó para siempre. "Me acuerdo que, además, perdía mucha sangre. Me trasladaron a otras clínica, en Ezeiza, donde me hicieron una trasfusión de sangre. Vuelvo a mi casa, a hacer reposo, y me vuelvo a sentir mal. Me llevan a Los Arcos y ahí me hacen una doble transfusión de sangre. La pasé muy mal. Después de eso no me quise hacer nada más", sentenció.

Anibal Lotocki.jpg

El polémico cirujano Aníbal Lotocki fue inhabilitado: los detalles de la decisión judicial

El polémico cirujano Aníbal Lotocki fue inhabilitado, confirmaron este jueves en Intrusos (América TV). La decisión de la Justicia fue tras la denuncia de su ex pareja, Pamela Sosa.

"Hace instantes se conoció el documento que inhabilita a Aníbal a operar", anunció Marcela Tauro en el programa de las tardes de América TV.

"Se impone a Rubén Aníbal Lotocki la inhabilitación para ejercer la profesión de médico, con carácter cautelar", agregó Guido Zaffora mientras compartían al aire el fallo de la Justicia.

En el ciclo de Flor de la V explicaron que la decisión fue tomada por una solicitud de Pamela Sosa, ex pareja y paciente del polémico cirujano.

"Esto fue por el pedido de Pamela Sosa. Ella pidió nuevamente que se inhabilitado. Lo pidió nuevamente porque ya se había solicitado antes y la Justicia no le había dado lugar a esa petición. Ahora, la Justicia resolvió a favor de las víctimas. No puede ejercer hasta que la condena quede firme", sostuvo Maite Peñoñori.

Hace unas semanas, en Telenoche, Pamela Sosa tuvo una confrontación de Lotocki, que también estaba invitado a ese noticiero. "Me gustaría preguntarle por qué en los estudios sale que yo tengo silicona líquida en las piernas. No es lo que él me había dicho. Y la única intervención que yo tuve en mi vida fue con él cuando era mi pareja", le dijo la ex vedette al cirujano, quien evitó contestarle.