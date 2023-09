El dato vital que comprueba si Indiana Cubero irá o no al casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera

Según contó Paula Varela en el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, Indiana no fue a ninguna prueba de vestuario para el civil y la fiesta de casamiento de su madre y el piloto Manu Urcera.

El gran evento será el 8 de noviembre (civil) y diciembre (fiesta) y todo parece indicar que Indi no estaría presente en el importante momento en la vida de su mamá.

“Sumo algo chiquito hablando de Nicole y el casamiento. El 8 de noviembre es el civil en el Sur y el 8 de diciembre es la fiesta. El vestido lo vamos a contar ahora...”, adelantaba la panelista.

“Natalia Antolín le hace el vestido para el civil (a Nicole). Laurencio Adot le hace el de boda, que ella no lo quería decir. A las nenitas también, pero su hija que no ve no fue a ninguna prueba de vestuario. Ni con Antolín ni con Laurencio Adot”, cerró sin mencionarla a Indiana.

nicole neumann indiana cubero.jpg

El sutil palito de Nicole Neumann contra Mica Viciconte en medio del conflicto con su hija Indiana

A poco de la fiesta de 15 de su hija Indiana y todo el revuelo que se generó sobre si estará o no invitada, Nicole Neumann habló con Intrusos, América Tv, y dejó un filoso palito para Mica Viciconte.

"Hay temas que no hablo. Mi principal función acá es proteger a mis hijas, cualquier cosa que se pueda decir y perjudicar o hacerles ruido por lo menos van a saber que de mí no salió", precisó la modelo sobre la situación con su hija mayor.

Y agregó sobre todo lo que trasciende en público: "La mayoría de las cosas son mentiras pero mi vida personal no pasa por lo que diga en la tele así que tampoco me hago mucho problema. Me importa la realidad, nada más".

"Están diciendo cosas de menores que se sienten mal con cosas que leen o agravios que se generan en las redes. Lamentablemente hay mucho adulto que no cuenta con esto, no va a ser mi rol ese", aseguró Nicole Neumann.

Y apuntó, sin nombrarla, contra Mica Viciconte de generar los temas que salen en los medios: "La gente la tiene clara, sabe, y no se come ya cualquier fruta. Se agarran de la única campana que se ocupa de tirar cosas para ensuciar, yo no soy así. Yo protejo a mis hijas y ninguna otra cosa me interesa".

"Yo no tengo nada que aclarar públicamente, mi principal función es proteger a mis hijas, el resto no me importa", finalizó Nicole.