La fuerte revelación de Roberto Pettinato sobre su ex nuera, Sofía La Reini Gonet: "Me obligó a comer con..."

Roberto Pettinato después se refirió a sus seres queridos cercanos y dijo sin vueltas: "Mi familia es muy especial porque es una familia muy escandalosa". Y recordó con su ácido humor un momento que vivió con La Reini Sofía Gonet, ex pareja de su hijo Homero Pettinato.

"Cenamos todos juntos. Me pareció una muy buena filmadora porque filmó toda la cena. Me obligó a comer con la boca cerrada un montón de tiempo, cosa que no hago", dijo entre risas sobre la relación que terminó mal entre su hijo y la influencer.

En cuanto a su vínculo con los medios, Roberto Pettinato se quejó: "Los titulares siempre son feos, nosotros somos los reyes de los titulares en contra pero bueno ya estoy acostumbrado, por eso doy notas por mail. Esta (nota) la doy ahora porque están acá todos ustedes. Después cortan, pegan, más los que están en el piso hacen el análisis de lo que dijiste, que son los psicólogos modernos. Eso es medio... Pero bueno, ya estoy acostumbrado".

Roberto Pettinato fue consultado por la vuelta de Mario Pergolini a la televisión y dio su opinión: "Al principio a nadie le gustaba pero ahora me parece que enganchó bien". Y contó si aceptaría ir como invitado: "¿Paga? Por cinco mil voy, te digo porque decían que Pampita iba por 25, yo por 5 mil voy", contestó con humor.

"Si vuelvo con algo en televisión va a ser un programa de entrevistas. sabes por qué? Porque todo el mundo me rompe las pelo.. con eso. Todavía no tengo ofertas pero va a salir porque es un programa muy sencillo: monólogo y la entrevista, como era Que parezca un accidente", concluyó el conductor.

El picante balance de año de Sofía Gonet tras su escandalosa separación de Homero Pettinato

La Reini Sofía Gonet recibió el 2026 haciendo un crudo análisis de lo que fue su 2025 y de lo que espera para este año luego de su escandalosa separación de Homero Pettinato, con cruces públicos y filtración de chats.

“Y así como me ven, fui funada cada uno de esos meses. Por un 2026 lleno de propósitos”, comenzó la influencer su reflexión desde su cuenta en Instagram.

Y enumeró la lista de propósitos que tiene en mente para este año: "Pensar que el mundo gira alrededor mío, seguir quemando a mis ex, jugar al lol 15 horas por día mínimo, mandar a la ver.. a todos, no ahorrar un carajo".

"Seguir sin superar nada, ser la gota que derrama el vaso, ghostear a todo el mundo, dejarme llevar por los impulsos, olvidarme de dónde vengo y no ser humilde, ser egoísta", cerró la influencer a su estilo dejando en claro que va por todo.