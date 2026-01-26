La firme decisión de Nacho Viale después de que Franco Torchia le pidiera disculpas a Juana: "Le hace..."

Sin embargo, fue Nacho Viale quien se encargó de poner fin a esas especulaciones. Ante un posteo que insinuaba que el conflicto seguiría en Tribunales, el productor respondió: "No. Tema terminado. Disculpas aceptadas".

Y cerró: "Se hizo justicia de una injusticia y falacia. Se reconoció el error y se pidió perdón. Le hace bien a los medios saber pedir perdón. Fin".

respuesta nacho viale

Cómo fue el pedido de disculpas de Franco Torchia con Juana Viale tras el rumor con Mauricio Macri

Tras la gran repercusión que provocó la versión sobre un supuesto vínculo sentimental entre Juana Viale y Mauricio Macri, el periodista Franco Torchia decidió dar marcha atrás y ofrecer disculpas públicas. El comunicador reconoció en vivo que se había equivocado y admitió que cayó en una información falsa que terminó expandiéndose en los medios.

“Me vendieron pescado podrido”, lanzó Torchia durante su descargo en C5N, donde dejó en claro que nunca existió un romance entre la conductora y el expresidente. El periodista asumió la responsabilidad por haber difundido esa versión y se mostró arrepentido por las consecuencias que generó.

El gesto no pasó desapercibido para Nacho Viale. Este domingo, el productor compartió en sus redes sociales el fragmento del programa en el que Torchia se dirige directamente a su hermana, acompañado por un emoji de balanza, en clara referencia a la reparación pública. “Quiero aprovechar este momento para pedirle profundas y genuinas disculpas a Juana Viale por la versión cien por ciento falsa que yo di al aire días atrás”, se escucha decir al periodista en el video.

En ese mismo mensaje, Torchia fue categórico al desmentir cualquier relación entre Juana y Macri: “Es totalmente falsa esa versión de algún vínculo con el presidente Mauricio Macri. ¿Por qué yo di esa versión? Porque me vendieron pescado podrido”.

Además, reconoció el daño que provocó: “Ese vínculo no existió, sé que al poner en circulación ese vínculo generé hostigamiento, angustia y dolor en ella y en sus afectos cercanos. Pido muchísimas disculpas. Fallé gravemente, muchas disculpas Juana”.

Cabe recordar que semanas atrás, el periodista había deslizado en el programa Duro de Domar (C5N) la posibilidad de un acercamiento entre la nieta de Mirtha Legrand y el exmandatario, aunque aclaró que no se trataba de una relación formal. Incluso, pese a la desmentida de los protagonistas, llegó a sostener en Intrusos (América TV): “Yo voy a defender a mi fuente porque confío fuertemente”, al mismo tiempo que admitía que “Juana Viale niega tajantemente esta versión”.

La publicación de Nacho Viale pareció dar cierre, al menos de manera pública, a un episodio que generó incomodidad y malestar en el entorno familiar.